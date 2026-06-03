Деньги за концерт вернули через суд

В Северо-Казахстанской области растет число обращений по воп­росам защиты прав потребителей, и все чаще такие споры удается решать в пользу простых граждан. Показательный пример тому – история с отмененным концертом: зрители добились через суд возврата стоимости купленных билетов.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На брифинге в РСК заместитель руководителя областного департамента торговли и защиты прав потребителей МТИ РК Галымжан Абаев сообщил, что ситуация с отменой концерта исполнителя Akmal в Костанае стала одним из самых резонансных случаев. Мероприятие, запланированное на 25 октября 2025 года, не состоялось. При этом часть зрителей столкнулась с неполным возвратом денег за билеты.

Несмотря на направление досудебных претензий, урегулировать конфликт в полном объеме не удалось. В итоге департамент воспользовался своим правом обратиться в суд в интересах неопределенного круга лиц. Суд № 2 Петропавловска удовлетворил исковые требования, в итоге в пользу потребителей было взыскано свыше 5,3 млн тенге.

Этот прецедент, по словам Галымжана Абаева, показывает, что даже в сложных ситуациях действующие механизмы защиты прав потребителей позволяют добиваться исполнения законных требований. В целом, как уже было сказано выше, число заявлений граждан в регионе постепенно растет. Только за первый квартал 2026 года в СКО зарегистрировано 172 обращения. Около 22% жалоб удовлетворено, часть претензий направлена в компетентные органы. На ряд вопросов удалось найти ответы еще на стадии рассмотрения.

Чаще всего жители жалуются на нарушения в сферах розничной торговли, интернет-покупок и услуг связи. Юристы напоминают, что для защиты своих прав важно сохранять чеки и другие документы, по возможности направлять торговым организациям письменные претензии и при необходимости обращаться в уполномоченные органы.