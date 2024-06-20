Более 70 должников по алиментам в ВКО спустили 100 млн тенге на азартные игры

Их траты превысили долги по алиментам. После проведения разъяснительной беседы игроманы самостоятельно установили запрет в мобильном приложении Е-Gov, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, злостные неплательщиков алиментов с общим долгом 84 млн тенге (98 детей) на протяжении последних трех лет безвозвратно внесли более 100 млн тенге в пользу букмекерской конторы.

К примеру, в Усть-Каменогорске должник, при наличии долга по алиментам на 1,5 млн тенге, проиграл в онлайн-букмекерской конторе 7 млн тенге.

«По результатам анализа, с ними проведена разъяснительная работа, в результате чего должники самостоятельно через мобильное приложение Е-Gov выставили запрет на участие в азартных играх. Наряду с этим, для дальнейшей работы по пресечению участия должников в азартных играх в комитет индустрии туризма Минтуризма направлено письмо об установлении действующих на территории страны букмекерских контор. Данные о лудоманах также будут являться доказательством уклонения от уплаты алиментов», – пояснили в надзорном органе.

Также в прокуратуре добавили, что на сегодня отменены 2 решения о прекращении уголовных дел по неуплате алиментов, которые были направлены на дополнительное расследование.