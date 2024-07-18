7,5 млн тенге перечислил мошенникам житель Акмолинской области

Мошенничество
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Дана Аменова
Корреспондент

Сотрудники  полиции Степногорска расследуют уголовное дело по факту мошенничества в отношении местного жителя, сообщает Kazpravda.kz 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пишет Polisia.kz, преступники придумали целую схему, чтобы обмануть мужчину: сначала представились должностным лицом городского акимата, а затем начали поступать звонки от неизвестных лиц, называвших себя сотрудниками силового ведомства и работниками Нацбанка.

Суть обмана заключалась в том, что на имя потерпевшего якобы во всех банках города Степногорск оформляются онлайн-кредиты, но незаконные действия возможно предотвратить, если заявитель сам оформит кредит, выплачивать который ему не придется.

При этом аферисты убедили мужчину, что он участвует в специальной операции силовиков, а потому нельзя рассказывать об этом никому из знакомых.

«Поверив звонившим, акмолинец выполнил все условия и лично оформил кредит на 4,5 миллионов тенге, а получив наличные деньги, позже перевел их на указанные мошенниками счета. Однако мошенники оказались настолько убедительными, что мужчина в тот же день оформил еще один кредит на сумму три миллиона тенге. Сам заявитель посетил еще несколько банков, однако в выдаче займов ему отказали. Итого 7,5 миллионов тенге акмолинец разными суммами перечислил на более чем 20 разных банковских счетов», – детализировали в правоохранительных органах. 

В полиции добавили, что в настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование.
 

#полиция #Акмолинская область #мошенники #житель

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