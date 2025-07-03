Мошенники под видом сотрудников «Казпочты»: как распознать самозванцев

Мошенничество
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Дана Аменова
корреспондент

В АРРФР призвали казахстанцев быть бдительными, чтобы не попасться на уловки злоумышленников

Агентство предупреждает граждан о случаях мошенничества, совершаемых с использованием имени АО «Казпочта», сообщает Kazpravda.kz 

Схема мошенничества включает следующие действия:

Гражданин получает SMS-сообщение, якобы от «Казпочты» с информацией о доставке письма или посылки.

Вслед за этим осуществляется звонок через мессенджер WhatsApp абонента, подписанного как «Казпочта».

Под предлогом уточнения адреса или подтверждения доставки у граждан просят назвать код, поступивший в SMS.

Получив доступ к коду, злоумышленники могут использовать его для входа в приложения или сервисы с целью получения личных данных или оформления онлайн-кредитов на имя жертвы.

«Никогда не сообщайте коды подтверждения из SMS, даже если звонящий представляется сотрудником официальной организации. Не переходите по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей. Не передавайте по телефону персональные данные, номер банковской карты и CVV-код. Кроме этого, с осторожностью относитесь к звонкам через мессенджеры с незнакомых номеров»,  говорится в обращении.

В пресс-службе добавили, что всю информацию необходимо перепроверять через официальные каналы – сайт или мобильное приложение.

В случае выявления признаков мошенничества, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Для защиты от оформления мошеннических кредитов рекомендуется установить добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов на портале eGov.kz или мобильном приложении eGov mobile. Отказ гражданин может снять в любое время через те же официальные ресурсы.

#мошенники #АРРФР #«Казпочта» #самозванцы

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