Двух иностранных граждан, подозреваемых в крупном интернет-мошенничестве, полицейским удалось задержать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

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По данным следствия, 77-летней жительнице Караганды позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом защиты сбережений они убедили женщину передать им все свои накопления. В результате она лишилась 22 миллионов тенге. Злоумышленники были задержаны в Алматы.

При обыске у них изъята вся сумма, полученная преступным путем. На первом этапе общения с полицейскими потерпевшая не верила, что стала жертвой мошенников. Лишь после подробных разъяснений она осознала, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Проводится досудебное расследование, проверяется возможная причастность задержанных к другим аналогичным фактам.

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными. Не сообщайте незнакомцам свои личные или банковские данные, не переводите деньги по телефонным указаниям, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.

В случае подозрительных звонков сразу прекращайте разговор и обращайтесь в полицию по номеру 102 или в ближайшее отделение.