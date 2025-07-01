В Актобе мошенники под видом полицейских выманивали деньги у пенсионеров

Мошенничество
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Венера Баталова
корреспондент

Общая сумма ущерба — 5 миллионов тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские задержали 26-летнего мужчину, причастного к серии мошенничеств. Он выдавал себя за сотрудника полиции и выманивал у пожилых женщин деньги, якобы «на помощь родственникам», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В полицию Актобе обратилась пенсионерка, сообщившая о мошенничестве. По ее словам, ей позвонил неизвестный, представился полицейским и сообщил, что ее дочь якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Чтобы «урегулировать вопрос», требовалось 2 миллиона тенге.

Женщина поверила, так как мужчина передал трубку девушке, назвавшей себя дочерью. Та испуганным голосом просила о помощи. В результате актюбинка передала деньги неизвестному, который пришел к ней домой.

В тот же день с аналогичным заявлением обратилась 87-летняя пенсионерка — она тоже отдала 2 миллиона тенге, думая, что помогает внучке.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 26-летнего жителя Костанайской области. По его словам, он получал инструкции через мессенджер — приезжал по указанным адресам, забирал деньги и переводил их на указанные счета. За каждую «поездку» получал от 50 до 100 тысяч тенге.

На сегодня установлена его причастность к пяти эпизодам мошенничества. Общий ущерб составляет около 5 миллионов тенге.

Полиция предупреждает: мошенники все чаще представляются сотрудниками правоохранительных органов и давят на эмоции — рассказывают о якобы попавших в беду родственниках и просят крупные суммы.

Если вам поступил подобный звонок — немедленно прекратите разговор и позвоните по номеру 102, чтобы проверить информацию. Не передавайте деньги незнакомым лицам.

#деньги #мошенники #пенсионерка

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