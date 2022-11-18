8 лет в бегах: 71-летнюю казахстанку задержали в России

Находившуюся 8 лет в международном розыске казахстанку задержали в России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

16 ноября сотрудники управления криминальной полиции Департамента полиции Мангистауской области совместно с коллегами из Орловской области России в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданку Казахстана.

Женщина находилась в розыске по обвинению в мошенничестве. Еще в апреле 2010 года по подложным документам за 1,5 млн тенге она продала земельный участок в Мунайлинском районе, который находился в залоге в банке.

В июне этого же года той же потерпевшей аферистка продала другой земельный участок с подложными документами за 4,5 млн тенге.

В общей сложности от афер подозреваемой пострадали 74 человека, ущерб составил более 50 млн тенге.

Сейчас 71-летняя казахстанка находится в ИВС Новосильского отделения УМВД России. Проводятся следственные действия.