С 16 по 30 августа в Шымкенте пройдёт 16-й чемпионат Азии по пулевой и стендовой стрельбе. В чемпионате примет участие более 800 спортсменов из 26 стран, в числе которых Бахрейн, Вьетнам, Гонконг, Индия, Катар, Китай, Кувейт, Малайзия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Япония, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры

В течение двух недель на спорткомплексе Shymkent Shooting Plaza в дисциплинах «пистолет», «винтовка», «движущаяся мишень» и «стендовая стрельба» выступят лучшие стрелки Азии среди юниоров, молодёжи и взрослых. Организаторами мероприятия выступила Казахстанская Федерация спортивной стрельбы при поддержке Министерства туризма и спорта РК.

В рамках соревнований будет разыграно более 700 медалей. В пулевой стрельбе участники выступят в упражнениях: пневматический пистолет (10 м), пистолет (25 и 50 м), винтовка (10 и 50 м), а также движущаяся мишень — в личном и командном зачетах. В стендовой стрельбе будут представлены дисциплины: трап, скит, скит-микс, трап-микс, дубль - также в личном и командном зачетах.

Стоит особо отметить, что данное мероприятие посетят президенты Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Лучано Росси, Азиатской конфедерации стрельбы (ASC) шейх Салман аль-Сабах, Федерации спортивной стрельбы арабских стран и Кувейта Дуайч Алотаиби, генеральный секретарь ISSF Александр Никотра Сент-Джеймс.

Отметим, в рамках исполнения поручения Главы государства по усилению международного сотрудничества с начала года министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов провёл ряд встреч с руководителями международных спортивных федераций. Так, Казахстан с визитом уже посетили президент Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), председатель технического комитета Азиатской федерации тяжёлой атлетики, президент Международной федерации водных видов спорта, президент Международной федерации дзюдо (IJF), президент международной федерации борьбы(UWW) и другие высокопоставленные лица.