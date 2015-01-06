820 детей родились в Казахстане в новогоднюю ночь

Общество
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Ксения Воронина
В ночь с 31 декабря 2014 года на 1 января 2015-го в Республике Казахстан родились 820 детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения и социального развития РК.

"По количеству новорожденных, как и в новогоднюю ночь 2014 года, на первом месте Южно-Казахстанская область. Здесь в последний день прошлого года на свет появились 224 малыша. В столице Казахстана Астане родились 68 малышей. Далее идут Алматинская область – 87 детей, Алматы – 82. В Жамбылской области в новый год родился 71 ребенок. В Восточно-Казахстанской области – 67 детей", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что  в ночь с 31 декабря 2013 года  на 1 января 2014 года на свет появилось такое же количество казахстанцев. Однако, по данным Республиканского центра развития здравоохранения, в прошлом году родились 1 203 малыша.

Самыми популярными именами 2014 года, согласно информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК стали Алихан и Айзере. Именем Алихан назвали 2 798 новорожденных мальчиков, а именем Айзере – 6 276 новорожденных девочек.

Среди популярных мужских имен также числятся Ерасыл, Нурислам, Нурасыл, Айсултан, Санжар, Рамазан, Мирас и Артем. Среди женских – Айару, Инжу, Каусар, Айша, Амина, Аружан, Аяулым и София.

Ожидается, что эта тенденция в выборе имен сохранится и в 2015 году.

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