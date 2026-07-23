Коммунальные службы Астаны работают в усиленном режиме из-за обильных осадков

Ливневые канализации города и очистные сооружения справляются с большим объемом осадков.

Фото: акимат Астаны

В связи с обильными осадками, в том числе залповыми дождями коммунальные службы города работают в усиленном режиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Ливневые канализации города и очистные сооружения справляются с большим объемом осадков.

По данным акимата, на некоторых участках временно наблюдаются небольшие подтопления, система ливневой канализации при одновременном большом объеме осадков в среднем принимает воду в течение 40 минут - 1 часа.

Также отмечается, что коммунальными службами на постоянной основе ведутся работы по прочистке коллекторов и дождеприемников, пропарке труб, строительству систем ливневой канализации и очистных сооружений и др.