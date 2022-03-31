Пять зарегистрированных в международном технопарке IT-стартапов Astana Hub майнинговых компаний за III квартала 2021 года получили 8,5 млрд тенге незаконных налоговых преференций. Об этом сообщил член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Акылбай Ибраев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«МЦРИАП (Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – прим. авт.) не обеспечило должным образом мониторинг и контроль (госпрограммы «Цифровой Казахстан» – прим. ред.). Анализ и контроль осуществлялись формально. К примеру, на сегодняшний день на базе подведомственной организации (или по-другому международный IT-технопарк), как мы установили в ходе аудита, зарегистрированы инвестпроекты, которые больше заняты майнингом криптовалют, что не относится к основным целям и задачам парка», – сообщил Акылбай Ибраев.

Всего, по его словам, было обнаружено пять таких майнинговых ферм. В итоге за III квартала 2021 года им предоставлено незаконных налоговых преференций на сумму 8,5 млрд тенге, ведь на базе Astana Hub регистрируются только инновационные компании, задача хаба – привлечение и реализация инвестпроектов в IT-технологий.

«Эта проблема возникла из-за коллизии в законодательстве и на сегодня мы предлагаем Правительству ее устранить. Сегодня в законе нет никаких ограничений для их работы в технопарках, поэтому такая ситуация получилась. По итогам нашего аудита дана рекомендация Правительству об усовершенствовании законодательства в этой сфере», – пояснил член Счетного комитета.

Между тем вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин сообщил, что в этом случае не стоит вопрос о потере каких-то денег.

«Они также, как субъекты экономики и IT-компании, имеют право регистрироваться. Сейчас мы вносим изменения в правила по регистрации, чтобы урегулировать этот вопрос. Любой резидент Astana Hub может получить преференции по налогам, по офису и другие меры поддержки», – резюмировал он.