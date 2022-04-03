Происшествия
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане

Информацию о текущей паводковой ситуации в Казахстане дали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, передает Kazpravda.kz.

С начала паводкового периода талыми водами подтоплено 85 жилых и 15 дачных домов, 2 социальных объекта в 6 населенных пунктах. При этом отведена вода из 43-х домов в Павлодарской и Актюбинской областях.

Заблаговременно эвакуировано 196 человек, в том числе 74 за последние сутки, из них 139 размещены в пунктах временной эвакуации, 57 – у родственников.

За текущие сутки зарегистрировано подтопление 5 жилых и 15 дачных домов, произошли переливы на 3-х участках автодорог республиканского и 1 областного значения.

«В ходе комиссионного обследования в поселке Шалгын ЗКО дополнительно установлено подтопление 4 жилых домов и падеж 15 голов МРС.

За последние сутки на станции Мырза города Темиртау Карагандинской области произошло подтопление талыми водами 1 жилого дома, эвакуировано 7 человек, из них 5 детей.

На контроле находятся подтопленные 42 жилых и 15 дачных домов, 2 соцобъекта, переливы на 22 участках автодорог, из них республиканского значения – 4, областного – 2, местного – 16, в том числе размыты 14 участков автодорог: республиканская – 1, местная – 13», – рассказали в министерстве.

Для снижения рисков ЧС, вызванных паводками, в регионах силами местных исполнительных органов и МЧС откачано 2 270,4 тыс. куб. м талых вод, произведены укладка 21 891 мешка с инертными материалами, а также ледорезные работы на реках на площади 250 кв. м.

В работах задействовано 1 067 человек министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и местных исполнительных органов.

По данным Казгидромета, в ближайшие сутки на территориях Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей и в Нур-Султане ожидаются небольшие осадки – дождь и снег, температура воздуха в дневное время от +5 до +20 С, в ночное время от -3 до +9 С.

По данным космического мониторинга, площадь покрытия снегом – менее 40%, большая часть снегозапаса наблюдается в центральной и северных регионах страны.

 

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