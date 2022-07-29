9-летний ребенок попал в реанимацию после укуса ядовитого паука в ЗКО

Ядовитый паук укусил 9-летнего мальчика в городе Уральске. Ребёнок попал в реанимацию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Как рассказала педиатр областной детской многопрофильной больницы Эльвира Давлетова, мальчика доставили в больницу сразу после укуса паука.

«Поступил в очень тяжёлом состоянии с жалобами на повышенную потливость, общую резкую слабость, боли по всему телу и повышенное артериальное давление. Его укусил паук чёрная вдова. Мальчик сам заметил паука, стряхнул его себя, родители поместили его в стеклянную банку и привезли к нам. Это очень верное решение, мы сразу знали, какое лечение будет.

Это очень опасно, при таких укусах возможен даже паралич или смертельный исход. Яд воздействует на весь организм. Просим родителей быть более бдительными, не выпускать детей на поле босиком и предостерегать от укусов насекомых», – рассказала Эльвира Давлетова.

Сейчас состояние маленького пациента оценивается как стабильно тяжёлое. Он находится в реанимации, в сознании, уже самостоятельно кушает. Стоит отметить, что такой случай в этом году у нас впервые.

Врачи советуют при подобных укусах сразу обращаться за медицинской помощью.