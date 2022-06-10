94-е заседание Экономического совета СНГ состоялось в Нур-Султане

В Нур-Султане под председательством заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан, председателя Экономического совета Содружества Независимых Государств Бахыта Султанова состоялось 94-е заседание Экономического совета СНГ. На мероприятии был рассмотрен широкий круг вопросов многостороннего экономического сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В этом году Республика Казахстан приняла председательство в Содружестве независимых государств.

В повестку дня вошли 15 вопросов.

В ходе заседания участниками был одобрен Перечень совместных мер реагирования на возникающие проблемы, о разработке которого участники договаривались на заседании Экономического совета в марте т.г.

По словам Бахыта Султанова, данный документ, подготовленный экспертной группой по мониторингу экономической ситуации в государствах-участниках СНГ, направлен на нивелирование внешнеэкономических угроз национальным экономикам, наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях.

«В сегодняшней непростой экономической ситуации сотрудничество торгово-промышленных палат должно и может содействовать предпринимательскому сообществу наших стран в обеспечении устойчивости торговых и кооперационных связей, в поиске дополнительных резервов по недопущению дефицита социально значимых товаров, повышению конкурентоспособности малого и среднего бизнеса», — сказал Бахыт Султанов.

Также был обсужден процесс разработки проекта Соглашения о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Отметим, что наряду с Договором о зоне свободной торговли товарами от 2011 года, это очень важный документ в экономической сфере, который позволит расширить возможности для дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли.

В рамках заседания с отчетом о деятельности Совета руководителей палат государств – участников СНГ в 2019–2021 годах выступил председатель Совета руководителей палат государств – участников СНГ, Председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Довлатгелди Реджепов. Было отмечено, что между Исполкомом СНГ и Советом сложилось тесное сотрудничество, налажены деловые контакты, взаимная информированность и координация проводимой работы.

Также Председатель Консультативного совета руководителей органов государственной власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, начальник Департамента по материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Евгений Бондарь представил информацию о деятельности Консультативного совета руководителей органов государственной власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ в 2017–2021 годах.

Отметим, что важнейшей задачей Консультативного совета является осуществление взаимодействия органов государственных материальных резервов в целях укрепления национальной безопасности государств – участников СНГ в ответ на существующие глобальные вызовы природно-климатического и социально-экономического характера.

После заслушивания докладов участники одобрили деятельность Совета руководителей палат государств – участников СНГ в 2019–2021 годах и деятельность Консультативного совета руководителей органов государственной власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ в 2017–2021 годах.

Главы делегаций приняли Решение провести очередное, 95-е заседание Экономического совета 23 сентября 2022 года в Москве.