А «безналом» – лучше!

Кызылординцам теперь будет выгоднее платить за проезд «безналом» – в городе введен дифференцированный тариф. Но действует он только в автобусах ТОО «Автобусный парк «Кызыл­орда», который обслуживает пока не все маршруты.

Как сообщили в автобусном парке, с сентября вводится дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте большой вместимости. При этом наличными за одну поездку пассажиры будут платить 130 тенге, а транспортной картой – 85 тенге. Плата для студентов остается прежней – 40 тенге.

Тариф вводится для стимулирования граж­дан к использованию транспортных карт и электронных способов оплаты, таких как QR-код или программа SMSBUS. Также действуют электронные проездные, существует и оплата банковской картой. Еще можно воспользоваться возможностью оплаты проезда через операторов мобильной связи, приложения «Мой Билайн», «Мой Актив» и посредством SМS.

Следует сказать, что для улучшения качества пассажирских перевозок в Кызылорде в 2013 году было создано ТОО «Автобусный парк «Кызылорда», за счет средств областного бюджета приобретено 20 автобусов марки Zhongtong LCK 6105HGC. Постепенно эти автотранспортные средства большой вместимости докупались.

До сентяб­ря 2022-го в собственности парка насчитывалось 135 автобусов – 20 единиц марки ZhongTong, приобретенных в 2013-м, еще 92 – купленных в 2015–2016 годах, 10 автобусов марки ПАЗ 2017 года выпуска и 13 ZhongTong, выведенных на линию в 2020-м.

Далее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) взял на себя задачу получить 92 автобуса в кредит, а местный исполнительный орган – построить современный автобусный парк. В результате на пяти гектарах земли обосновалось предприятие пассажирских автотранспорт­ных перевозок нового типа, где есть цеха по ремонту автобусов, оснащенные всем необходимым оборудованием.

В настоящее время парк работает в три смены. При поддерж­ке акимата области АО «Фонд развития промышленности» в прошлом году было приобретено в лизинг 150 автобусов.

Сегодня автобусный парк «Кызыл­орда» обслуживает 18 внутригородских маршрутов и дополнительно выводит автобусы на линии к дачным массивам «Ягодка» и «ПМК- 66». Часть городских маршрутов на конкурсной основе по-прежнему обслуживают мелкие компании-перевозчики.