А вы смогли б пустить стекло на нитки?

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В области Жетысу малые и средние предприятия, списочная численность которых достигла 60 тыс., не только двигают вперед местную экономику, но и развивают «зеленые» проекты.

Одно из таких предприятий – ТОО «Класс стекло», специализирующееся на переработке битого стекла и выпуске крайне востребованной на строительном рынке продукции – стекловолокна. Кстати, оборудование по его выпуску товарищество приобрело благодаря государственному гранту в пять миллионов тенге, выигранному по итогам конкурса инновационных проектов.

Стекловолокно получают из расплавленного неорганичес­кого стекла. При его производстве компоненты (к битому стеклу добавляют специальный химический состав) расплавляют в специальных печах. Затем формуют волокно вытягиванием из расплавленной стекломассы через фильеры (колпачки с отверстиями) при помощи механических устройств, наматывая волокно на бобину. Его толщина зависит от скорости вытягивания и диаметра фильера.

– Стекловолокно – тонкая и прочная нить, которую используют по-разному, – рассказывает директор предприятия Данил Ким. – Например, конкретно наша продукция применяется при производстве стройматериалов, добавляется в жидкие смеси, такие как бетон. Используется в пеноблоках для армирования.

Оборудование для переработки стекла в волокно продает соседний Китай.

– Благодаря господдержке в виде гранта нами было закуп­лено специальное китайское оборудование, – рассказывает Данил Ким. – За смену в цехе мы производим до 300 килограммов стекловолокна, на переработку принимаем только тонкое стекло, к примеру, листовое оконное. Его в достаточном количестве сдают на предприятие строительные фирмы, а также торговые дома, продающие стройматериалы.

– Для нас очень важно, что товарищество интегрировано в систему управления отходами, – подчеркивает директор ТОО «Класс стекло». – Ведь «зеленая» экономика – это экономика будущего, и человечеству надо научиться перерабатывать все сырье, которое только подлежит переработке, чтобы однажды не быть погребенным под грудами мусора.

И пускай таких предприятий, небольших, но осуществляющих переработку фактически бросового мусора, будет больше, ведь мы вносим вклад в поддержание экологического баланса региона. Конечно, три центнера стекловолокна в сутки – это немного, гораздо важнее тот факт, что постоянной работой, стабильной зарплатой в ТОО «Класс стекло» обеспечено семь человек.

– Работа интересная, важная, нужная, – считает оператор стекловолоконного станка Эльвира Таубасарова. – Сырье измельчаем, плавим и тянем стекловолокно. Затем отправляем продукцию заказчикам в Алматы, Семей, в Россию. Главное – трудимся дружно, делаем важное дело, очищая мир от опасных и острых осколков.

ИП «Кумархан» из Талдыкоргана, получив от государства под свой «мебельный» проект грант в пять миллионов тенге, также закупило на него станки. К примеру, фрезерный, позволяющий наносить на деревянную поверхность гравировку, рисунки, орнаменты, рельефы, а также с непревзойденной точностью, без участия человека выполнять раскрой древесины по заданной программе.

– Изготавливаем мебельные фасады, – рассказывает учредитель предприятия Кумархан Даулет. – Фасад – лицевая часть мебели, дверца, например. Раньше мы заказывали все в Алматы, приходилось ждать недели две каждый заказ, работа, соответственно, стояла. Сейчас же все необходимое изготавливаем сами как для своего производства, так и для других мебельщиков.

Кстати, в основном мебельные компании, большие и малые, размещены в Алматы (до 30%). Также лидерами по выпуску мебели являются Карагандинская, Алматинская и Туркестанская области.

В Талдыкоргане же этот сегмент промышленности пока только развивается и представлен малыми предприятиями. Поэтому производство комплектующих элементов мебели, такое как у ИП «Кумархан», чрезвычайно важно. В планах же у Кумархана Даулета запустить еще один проект – по изготовлению на специальном универсальном оборудовании красивых межкомнатных дверей, но это дело будущего.

Как сообщили в пресс-службе акима области Жетысу, благодаря мерам господдержки за девять месяцев 2024 года количество действующих субъектов МСБ составило 60,1 тыс. единиц. За первую половину года объем произведенной ими продукции и оказанных услуг в ценовом выражении составил 491,5 млрд тенге. Налоговые поступления в бюджет по сравнению с уровнем 2023 года возросли в 1,3 раза.

По данным областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, нынче на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе выделено 7,4 млрд тенге. В том числе из республиканского бюджета – 5,7 млрд, из местного бюджета – 1,4 млрд тенге.

– По итогам девяти месяцев в сфере МСБ одобрено 369 проектов, – сообщил руководитель отдела областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Асхат Карибаев. – В том числе по линии субсидирования процентной ставки одобрено 249 проектов, гарантирования – 118, грантами до пяти миллионов тенге планируется обеспечить 30 проектов. В итоге будет создано свыше 450 постоянных рабочих мест. Также на подведение инженерной инфраструктуры под два проекта израсходовано 50,7 миллиона тенге.

К слову, в области Жетысу на предприятиях малого и среднего бизнеса работает 104,7 тыс. человек. Доля МСБ в валовом региональном продукте составляет 33,2%.