А вы смогли б пустить стекло на нитки?

Статьи
1
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Острые осколки с пользой для дела и экологии использует местное предприятие

фото автора

В области Жетысу малые и средние предприятия, списочная численность которых достигла 60 тыс., не только двигают вперед местную экономику, но и развивают «зеленые» проекты.

Одно из таких предприятий – ТОО «Класс стекло», специализирующееся на переработке битого стекла и выпуске крайне востребованной на строительном рынке продукции – стекловолокна. Кстати, оборудование по его выпуску товарищество приобрело благодаря государственному гранту в пять миллионов тенге, выигранному по итогам конкурса инновационных проектов.

Стекловолокно получают из расплавленного неорганичес­кого стекла. При его производстве компоненты (к битому стеклу добавляют специальный химический состав) расплавляют в специальных печах. Затем формуют волокно вытягиванием из расплавленной стекломассы через фильеры (колпачки с отверстиями) при помощи механических устройств, наматывая волокно на бобину. Его толщина зависит от скорости вытягивания и диаметра фильера.

– Стекловолокно – тонкая и прочная нить, которую используют по-разному, – рассказывает директор предприятия Данил Ким. – Например, конкретно наша продукция применяется при производстве стройматериалов, добавляется в жидкие смеси, такие как бетон. Используется в пеноблоках для армирования.

Оборудование для переработки стекла в волокно продает соседний Китай.

– Благодаря господдержке в виде гранта нами было закуп­лено специальное китайское оборудование, – рассказывает Данил Ким. – За смену в цехе мы производим до 300 килограммов стекловолокна, на переработку принимаем только тонкое стекло, к примеру, листовое оконное. Его в достаточном количестве сдают на предприятие строительные фирмы, а также торговые дома, продающие стройматериалы.

– Для нас очень важно, что товарищество интегрировано в систему управления отходами, – подчеркивает директор ТОО «Класс стекло». – Ведь «зеленая» экономика – это экономика будущего, и человечеству надо научиться перерабатывать все сырье, которое только подлежит переработке, чтобы однажды не быть погребенным под грудами мусора.

И пускай таких предприятий, небольших, но осуществляющих переработку фактически бросового мусора, будет больше, ведь мы вносим вклад в поддержание экологического баланса региона. Конечно, три центнера стекловолокна в сутки – это немного, гораздо важнее тот факт, что постоянной работой, стабильной зарплатой в ТОО «Класс стекло» обеспечено семь человек.

– Работа интересная, важная, нужная, – считает оператор стекловолоконного станка Эльвира Таубасарова. – Сырье измельчаем, плавим и тянем стекловолокно. Затем отправляем продукцию заказчикам в Алматы, Семей, в Россию. Главное – трудимся дружно, делаем важное дело, очищая мир от опасных и острых осколков.

ИП «Кумархан» из Талдыкоргана, получив от государства под свой «мебельный» проект грант в пять миллионов тенге, также закупило на него станки. К примеру, фрезерный, позволяющий наносить на деревянную поверхность гравировку, рисунки, орнаменты, рельефы, а также с непревзойденной точностью, без участия человека выполнять раскрой древесины по заданной программе.

– Изготавливаем мебельные фасады, – рассказывает учредитель предприятия Кумархан Даулет. – Фасад – лицевая часть мебели, дверца, например. Раньше мы заказывали все в Алматы, приходилось ждать недели две каждый заказ, работа, соответственно, стояла. Сейчас же все необходимое изготавливаем сами как для своего производства, так и для других мебельщиков.

Кстати, в основном мебельные компании, большие и малые, размещены в Алматы (до 30%). Также лидерами по выпуску мебели являются Карагандинская, Алматинская и Туркестанская области.

В Талдыкоргане же этот сегмент промышленности пока только развивается и представлен малыми предприятиями. Поэтому производство комплектующих элементов мебели, такое как у ИП «Кумархан», чрезвычайно важно. В планах же у Кумархана Даулета запустить еще один проект – по изготовлению на специальном универсальном оборудовании красивых межкомнатных дверей, но это дело будущего.

Как сообщили в пресс-службе акима области Жетысу, благодаря мерам господдержки за девять месяцев 2024 года количество действующих субъектов МСБ составило 60,1 тыс. единиц. За первую половину года объем произведенной ими продукции и оказанных услуг в ценовом выражении составил 491,5 млрд тенге. Налоговые поступления в бюджет по сравнению с уровнем 2023 года возросли в 1,3 раза.

По данным областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, нынче на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе выделено 7,4 млрд тенге. В том числе из республиканского бюджета – 5,7 млрд, из местного бюджета – 1,4 млрд тенге.

– По итогам девяти месяцев в сфере МСБ одобрено 369 проектов, – сообщил руководитель отдела областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Асхат Карибаев. – В том числе по линии субсидирования процентной ставки одобрено 249 проектов, гарантирования – 118, грантами до пяти миллионов тенге планируется обеспечить 30 проектов. В итоге будет создано свыше 450 постоянных рабочих мест. Также на подведение инженерной инфраструктуры под два проекта израсходовано 50,7 миллиона тенге.

К слову, в области Жетысу на предприятиях малого и среднего бизнеса работает 104,7 тыс. человек. Доля МСБ в валовом региональном продукте составляет 33,2%.

#производство #область Жетысу #стекловолокно #Класс стекло

Популярное

Все
Главный ориентир – эффективное правосудие
Рыбная среда
В межгосударственных отношениях все вопросы важны
Назад в будущее
Криминал уходит в «цифру»
Дорога к знаниям открыта!
Триумфальный «Экспромт» и неудержимый «Тумар»
Проблему нехватки пастбищ решает возврат земель
Подиум для равных
Дмитрий набирает форму
Как нам трансформировать АПК
В добрый путь, «Айналайын»!
Тридцать детей с аутизмом будут заниматься велоспортом
Популярность футзала растет
Из незаконного оборота изъято более пяти тонн запрещенных веществ
Деньги любят счет
Офтейк-контракты повышают конкурентоспособность
Переход на единый часовой пояс основан на множестве факторов
Экологическое «нездоровье» подтверждено наукой
Приаралье – в лидерах по республике
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Какие изменения в области дорожного движения хотят ввести в Казахстане
Какой будет погода этой зимой в Казахстане
Люксовые авто, элитная недвижимость – главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
Нерадивых недропользователей лишат лицензий в Туркестанской области
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
14-летняя тяжелоатлетка из Талдыкоргана стала чемпионкой РК среди взрослых
Чем будут кормить в школьных столовых?
Казахстан присоединился к декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики к 2050 году
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Общественный контроль не помешает
Дружба – мотив серьезный
Кызылординский рис: от поля до стола
Эволюционирует «ныряющая» нить
Приоритеты и возможности казахско-корейского взаимодействия
Год большой работы и серьезных наград
С чего начинается «Родина»
Педагогов-ассистентов учат современным методикам работы с особенными детьми
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Привлекательность казахстанского гражданства
Олжас Бектенов: Мы должны видеть практические результаты на…
Приаралье – в лидерах по республике
Переход на единый часовой пояс основан на множестве факторов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]