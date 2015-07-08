Абхазия примет чемпионат мира по футболу среди непризнанных сборных

Абхазия проведет в 2016 году чемпионат мира по футболу среди непризнанных сборных, передает Kazpravda.kz
. Об этом ТАСС
сообщили в пресс-службе Федерации футбола Абхазии (ФФА).
Данное решение было принято Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) после того, как абхазским игрокам отказали в выдаче виз на поездку на чемпионат Европы-2015 в Венгрию из-за протестов грузинского МИД и Федерации футбола Грузии. Президент ConIFA Пер Андерс Блинд посчитал эту ситуацию неприемлемой, так как конфедерация не является политической организацией.
"Абхазия готова к проведению чемпионата мира по футболу, и мы рады принять представителей ConIFA, планирующих приехать сюда для согласования деталей проведения чемпионата", – заявил глава ФФА Джемал Губаз.
На ЧМ-2016 должна дебютировать команда индейцев народа аймара из Южной Америки, сообщает weakteams.ws.
Действующим чемпионом мира по футболу среди непризнанных сборных является графство Ницца, а чемпионом Европы – Падания (северные области Италии).