Фото из архива Сұлтанбейбарыса Думанұлы

Казахстан на чемпионате представил 15-летний шахматист из области Абай Сұлтанбейбарыс Думанұлы, который завоевал золотую медаль в классической программе и стал чемпионом континента в возрастной категории до 16 лет.

Этот триумф — не просто победа в одном турнире. Сұлтанбейбарыс уже не впервые заявляет о себе на международной арене: в 13 лет он стал чемпионом Азии среди школьников, а сегодня уверенно выигрывает турниры с участием представителей 34-х стран, включая сильнейших шахматистов России, играющих под флагом FIDE.

Сейчас юный чемпион активно готовится к новым вершинам: впереди мастерские турниры в Ташкенте и Абу-Даби, а в октябре — главное событие года — чемпионат мира в Албании.