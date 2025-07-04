В столице Таджикистана Душанбе прошел чемпионат Западной Азии по шахматам, собравший сильнейших спортсменов из 13 стран, сообщает Kazpravda.kz
Казахстан на чемпионате представил 15-летний шахматист из области Абай Сұлтанбейбарыс Думанұлы, который завоевал золотую медаль в классической программе и стал чемпионом континента в возрастной категории до 16 лет.
Этот триумф — не просто победа в одном турнире. Сұлтанбейбарыс уже не впервые заявляет о себе на международной арене: в 13 лет он стал чемпионом Азии среди школьников, а сегодня уверенно выигрывает турниры с участием представителей 34-х стран, включая сильнейших шахматистов России, играющих под флагом FIDE.
Сейчас юный чемпион активно готовится к новым вершинам: впереди мастерские турниры в Ташкенте и Абу-Даби, а в октябре — главное событие года — чемпионат мира в Албании.