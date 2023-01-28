Абиба Абужакынова завоевала золото Гран-при Португалии по дзюдо

Спорт
0

Абиба оказалась лучшей в весовой категории до 48 килограммов.

Фото: Olympic.kz


Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова успешно выступила на турнире серии Гран-при, который в эти дни проходит в Алмаде (Португалия), передает Кazpravda.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Абиба Абужакынова завоевала золото в категории до 48 килограммов. В финале она оказалась сильнее соотечественницы Галии Тынбаевой.

"Дорогие друзья! Большое спасибо всем за поддержку и пожелания. Сегодня для меня был очень важный день. Это общая победа казахстанцев. Я рада оправдать ваше доверие", - написала спортсменка в Instagram.

#дзюдо #золото #Абиба Абужакынова

Популярное

Все
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Алихан Смаилов провел совещание по вопросам развития Шымкента
В Шымкенте за получение взяток задержаны работники Комитета лесного хозяйства и животного мира
Неизвестный вирус сразил коров в Актюбинской области
Абиба Абужакынова завоевала золото Гран-при Португалии по дзюдо
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Школьника убили в Алматы
Парень и девушка погибли в Шымкенте
Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
ЦИК РК: Семь партий допущены к выборам депутатов Мажилиса Парламента
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
Токаев высказался о коммунальной проблеме страны
Подъездные железнодорожные пути переходят в госсобственность Казахстана
Предприниматель Алматинской области перевел лжесотруднику Антикора 1 миллион тенге
Казахстан завоевал шестую медаль зимней Универсиады-2023
На КПП "Кордае" КНБ пресек попытку провоза крупной партии ювелирных изделий
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
Президент запустил производство автомобилей Kia
В Костанае ребенок умер после введенного ему наркоза
В Костанае мужчина сжег себя в подъезде жилого дома
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Спорт
Очередная сенсация! Бибисара Асаубаева обыграла знаменитого…
Спорт
Казахстан вошел в топ-10 рейтинга ФИФА по трансферам
Спорт
Историческая победа! Елена Рыбакина вышла в финал Australia…
Правительство , Общество , Культура , Спорт
"Тоғызқұмалақ" и "асық ату" планируют включить в список спо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]