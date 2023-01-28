Абиба Абужакынова завоевала золото Гран-при Португалии по дзюдо

Фото: Olympic.kz



Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова успешно выступила на турнире серии Гран-при, который в эти дни проходит в Алмаде (Португалия), передает Кazpravda.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Абиба Абужакынова завоевала золото в категории до 48 килограммов. В финале она оказалась сильнее соотечественницы Галии Тынбаевой.

"Дорогие друзья! Большое спасибо всем за поддержку и пожелания. Сегодня для меня был очень важный день. Это общая победа казахстанцев. Я рада оправдать ваше доверие", - написала спортсменка в Instagram.