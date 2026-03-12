Фото: kazpravda.kz

В этой связи в КГУ «Общеобразовательная школа №12» отдела образования города Жезказган управления образования области Улытау в течение года проводится комплексная работа. Она направлена на повышение правовой грамотности учащихся, формирование культуры безопасности, развитие ответственности за свои поступки и Соблюдение Закона.

Первым этапом программы стали познавательные классные часы для учащихся 0–4 классов на тему «Знаешь ли ты правила дорожного движения?». Дети познакомились с дорожными знаками и сигналами светофора, осознав важность соблюдения правил на улице для сохранения своей жизни.

Одной из самых актуальных проблем современности является профилактика буллинга и кибербуллинга. В этом направлении среди 5–9 классов были организованы просмотры специальных видеороликов, классные часы и анкетирование. Цель этих мероприятий — разъяснить учащимся последствия психологического давления со стороны сверстников и преследований в сети. Школьники научились не замалчивать факты буллинга, своевременно обращаться за помощью, не поддаваться на провокации в интернете и с уважением относиться к личным границам других людей. Результаты анкетирования стали основой для дальнейшего укрепления атмосферы дружбы и взаимного уважения в школе.

Также была продолжена тема цифровой безопасности в 5–6 классах «Социальные сети: основные правила безопасности» и «В моем компьютере вирус. Что делать?». Учащиеся освоили навыки защиты персональных данных и методы борьбы с вредоносными программами.

Особое воспитательное значение имела открытая беседа с учащимися 7-х классов на тему «Почему важно доверять родителям?». В ходе мероприятия было подчеркнуто, что духовная связь и доверие между подростком и родителем — главный залог безопасности.

Духовно-нравственные ценности и понятия ответственности обсуждались и в 8-х классах на классном часу «Семья — маленькое государство», где школьники осознали важность ответственного отношения к своей жизни.

В качестве итога работы по правовой грамотности среди учащихся 9-х классов был проведен опрос «Знаю ли я свои права?». Исследование показало, что выпускники глубоко понимают свои обязанности перед законом, готовы соблюдать общественный порядок и противостоять любым формам насилия.

Таким образом, проведенная работа учит школьников не только защищаться от опасностей, но и воспитывает в них сознательных, юридически подкованных и ответственных граждан, согласно Программе «Адал азамат». Интегрируя знания о безопасности и праве, мы формируем разумное поколение, уверенно шагающее в завтрашний день.

Жакешова Айгерим Сагадибековна, заместитель директора по воспитательной работе КГУ «Общеобразовательная школа №12» отдела образования города Жезказган управления образования области Улытау