Адиев: "Если зимой позовут в РПЛ, я откажусь"

Футбол
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Магомед Адиев, который сейчас возглавляет сборную Казахстана, рассказал об уходе из грозненской команды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sport24

Фото из открытых источников

«Раньше мне хотелось большей востребованности в России — все-таки я там рос, играл, провел почти всю карьеру. Но так бывает: тебя не оценили, приходится уехать, чтобы заявить о себе. И только после этого на родине на тебя обращают внимание», — цитирует Адиева Sports.ru.

По его словам, он понял, что стоит работать там, где тебя хотят видеть, быть благодарным тем, кто в тебя верит.

«Если зимой позовут в РПЛ, я откажусь, потому что впереди мартовские игры. Предложения были, но я все отверг. У нас есть второй шанс выйти на Евро, и я хочу им воспользоваться», - подчеркнул Адиев.

#футбол #Магомед Адиев

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