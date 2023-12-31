Адиев: "Если зимой позовут в РПЛ, я откажусь"

Магомед Адиев, который сейчас возглавляет сборную Казахстана, рассказал об уходе из грозненской команды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sport24

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«Раньше мне хотелось большей востребованности в России — все-таки я там рос, играл, провел почти всю карьеру. Но так бывает: тебя не оценили, приходится уехать, чтобы заявить о себе. И только после этого на родине на тебя обращают внимание», — цитирует Адиева Sports.ru.

По его словам, он понял, что стоит работать там, где тебя хотят видеть, быть благодарным тем, кто в тебя верит.