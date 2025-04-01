Он имеет более 20 лет опыта работы в финансовом секторе Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) сообщила о назначении Мухамеджанова Адиля Нурлановича на должность председателя правления KASE с 31 марта 2025 года, передает Kazpravda.kz

Свою профессиональную деятельность он начал в 2002 году в Национальном Банке Республики Казахстан в Департаменте монетарных операций, где занимал ряд ответственных должностей, включая позицию заместителя директора департамента, курировал реализацию денежно-кредитной политики и управление активами Национального фонда.

В дальнейшем Адиль Нурланович занимал должность заместителя председателя правления KASE, осуществляя контроль и координацию деятельности торгов и клиринга. Под его руководством был успешно осуществлен запуск торгово-клиринговой системы на валютном рынке.

До назначения на должность председателя правления KASE Адиль Мухамеджанов занимал должность председателя правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". Под его руководством была успешно реализована Стратегия развития Центрального депозитария на 2022–2024 годы, включая масштабную цифровую трансформацию и развитие института как локального депозитарного хаба.

АО "Казахстанская фондовая биржа" является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами и четвертое место - по объему капитализации рынка акций бирж FEAS. Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых организаций, иностранных валют, операций рынка денег - репо и валютного свопа, а также производных инструментов.