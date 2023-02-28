Адреса дежурных ЦОНов изменились в городах Казахстана

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Адреса дежурных центров обслуживания населения изменились в городах Астане, Семее, Актобе и Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Фото: Kazpravda.kz

С 1 марта в Астане дежурный ЦОН будет принимать граждан по улице Иманова, 20, в Семее – по улице 408 квартал, 21, в Актобе – в жилом массиве Каргалы, 10/10, в Кызылорде – по проспекту Астана, 46.

В остальных городах страны адреса дежурных ЦОНов остаются прежними.

Напомним, что дежурные ЦОНы работают в будние дни с 9:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 13:00.

 

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