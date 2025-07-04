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В госкорпорации «Правительство для граждан» выступили с важным объявлением для граждан.

«В связи с празднованием Дня столицы сообщаем, что 6, 7 июля ЦОНы и спецЦОНы работать не будут. Завтра, 5 июля, прием будет вестись только в дежурных центрах. Список доступен по ссылке. С 8 июля все центры обслуживания населения возобновят работу в привычном режиме», – говорится в информации.

Также ранее стало известно, что с 1 июля в городах Шымкент, Усть- Каменогорск, Тараз, Уральск, Караганда, Туркестан, а также в области Улытау меняются адреса дежурных ЦОНов.