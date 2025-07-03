Теперь производителям из Казахстана станет легче участвовать в закупках стран Евразийского экономического союза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК

Фото: Минторговли и интеграции РК

1 июля 2025 года на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии одобрено решение о дополнении приложения № 11 к Правилам определения страны происхождения товаров для целей государственных закупок шестью новыми товарными позициями — медицинскими и химическими изделиями. Эти товары смогут участвовать в госзакупках стран ЕАЭС при наличии сертификата происхождения СТ-1.

Решение направлено на расширение перечня продукции, признаваемой товарами ЕАЭС, и, соответственно, на предоставление им национального режима при участии в государственных закупках на территории всех государств-членов Союза.

Важно отметить, что ранее российская сторона приняла постановление, согласно которому для участия в госзакупках допускается продукция отдельных промышленных товаров, соответствующая критериям определения страны происхождения. В частности, проведение отдельных операций по переработке товаров на территории РФ, нахождение производимых товаров в российском реестре и др.

На сегодня перечень товаров, происхождения которых может подтверждаться сертификатом СТ-1, насчитывает уже 309 наименований (с полным перечнем товаров можно ознакомиться на официальном сайте Комиссии: eec.eaeunion.org).

В ближайшее время решение будет вынесено на рассмотрение Совета ЕЭК для окончательного утверждения.