С 1 июля по 31 декабря 2025 года в Казахстане будет реализован пилотный проект по маркировке и прослеживаемости сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК

Фото: Министерство энергетики РК

Соответствующий приказ подписал министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

По данным Минэнерго и МЧС, сегодня в обороте находится более 800 тысяч бытовых баллонов со сжиженным газом. Ежегодно фиксируется свыше 100 взрывов, связанных с эксплуатацией неисправных или просроченных баллонов.

В рамках пилота планируется тестирование технической реализации: способы нанесения кодов маркировки, интеграция с действующими бизнес-процессами и возможные изменения в операционной деятельности участников оборота. Выполнение пилотного проекта будет осуществлять Министерство энергетики совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям РК и Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров Tañba.

Проведение пилотного проекта по цифровой маркировке и прослеживаемости бытовых газовых баллонов является шагом к системному учету, обеспечению безопасности и прослеживаемости на всех этапах. По итогам пилотного проекта будет приниматься решение о введении обязательной маркировки на данную группу товаров.

Отметим, что в настоящее время обязательная маркировка введена на три группы товаров: табачные изделия, обувь, лекарственные средства. Завершены пилотные проекты по маркировке моторных масел, пива и пивных напитков, ювелирных изделий, товаров легкой промышленности, реализуется проект по БАДам, на стадии запуска пилота - товары бытовой химии.