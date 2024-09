Адской смесью считает TikTok сенатор Асанова

Фото: пресс-служба Сената

Депутат Сената РК, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Жанна Асанова опубликовала пост в Facebook о вреде соцсетей и его пагубном влиянии на подрастающее поколение, сообщает Kazpravda.kz

Дорогие друзья!

В прошлом году, в рамках депутатского запроса о семейно-бытовом насилии, я сказала о том, что настала пора проанализировать контент в социальных сетях, которыми пользуются наши дети. Но к сожалению, тема так и не вышла за рамки запроса, не получив широкого обсуждения, так как повестку перекрыли другие - не менее актуальные проблемы. Сегодня же, я вновь поднимаю эту проблему, тем более что последние трагические события глубоко потрясли нас всех, не оставив равнодушным ни одно родительское сердце…

Уже достаточно продолжительное время учеными, медиками, психологами и социологами активно обсуждается и исследуется связь между детскими суицидами и социальными сетями. Дискуссии идут разные, мнения противоположные, и даже я сама на некоторое время после озвучивания запроса попала в водоворот хейта с ярлыком: Асанова хочет запретить соцсети, чего она там себе возомнила? Но ведь мы не можем отрицать (не лукавя), что социальные сети все-таки могут и оказывают влияние на психическое здоровье детей и подростков, что в конечном итоге может привести (уверена, что и приводит) к суицидам среди детей и подростков.

А теперь давайте вспомним новости последних дней. Каждое сообщение о самоубийствах в СМИ и соцсетях – это огромная трагедия. За каждым заголовком – жизнь человека, горе родителей и близких. И все мы - огромная армия чиновников, депутатов, педагогов, общественников и родителей - не в силах противостоять этому.

Например, учёные из Университета Миннесоты опубликовали статью «I See Me Here: Mental Health Content, Community, and Algorithmic Curation onTikTok» где сказали, что TikTok использует бесконечную ленту контента («For You» page), чтобы побуждать пользователей беспрерывно прокручивать видео. Сами пользователи отмечают, что платформа вызывает зависимость, так как прокрутка ленты становится привычкой. Люди продолжают листать контент, часто даже не осознавая, как это влияет на их эмоциональное состояние.

Я собственно неактивный пользователь Тиктока, потому что лично для меня - это какая-то адская смесь, где все смешалось: правда и ложь, серьезные и откровенно глупые видео. Пыталась вести страницу, но вскоре бросила это дело, ибо кроме нездорового сомнительного популизма, этот Тик ток мне ничего не предложил.

Но одно очевидно, и это подтвердят психологи наверное - игровой характер любой такой социальной сети влечет появление зависимости среди детей. С одной стороны, это связано с захватывающим и сложным дизайном, в то же время с увлекательным и простым контентом роликов в социальной сети. С другой стороны, зависимость могут вызывать механизмы вознаграждения при получении лайков и комментариев пользователями.

Например, особую популярность в сетях имеют различные челленджи, некоторые из них, такие как «Бенадрил-челлендж» или «челлендж отключения сознания» на Западе, уже привели к трагическим последствиям, включая гибель подростков. Меня лично это уже не настораживает, а откровенно пугает!

Ну посудите сами: «Бенадрил-челлендж» призывал подростков принимать большое количество антигистаминов с целью вызвать галлюцинации. Этот челлендж привел к смертельным случаям, включая гибель по крайней мере одного подростка. А «Челлендж отключения сознания» побуждал участников задушить себя до потери сознания, что привело к гибели нескольких молодых девочек. Семьи некоторых жертв даже подали иски против TikTok, обвиняя платформу в том, что она позволила распространить этот опасный контент через свои алгоритмы.

Еще одна тревожная тенденция - это распространение нездоровых ценностей, особенно экстремистского или националистического характера, идеологии фашизма, расизма, антисемитизма, ксенофобии. Распространяется так же кибербуллинг, являющийся большой болью общества. Ведь в сетях многие пользователи могут оставаться анонимными, что снижает ответственность за их высказывания. Люди чувствуют себя свободными в выражении эмоций, не стесняясь агрессивных выпадов, которые они, возможно, не проявили бы в реальной жизни, поскольку в виртуале отсутствуют социальные последствия, и они изголяются на всю катушку, изрыгая злобные и оскорбительные комментарии...

А ведь за каждой аватаркой объекта травли стоит живой человек! И мало кто думает о том, что хейт может нанести серьёзный, а порой и непоправимый вред психическому и физическому здоровью людей, особенно когда он направлен на отдельных лиц (вспомните трагическую историю с Хакимом Иманиязовым). А для ребенка с неокрепшей психикой эти явления тем более фатальны, особенно если травля происходит публично и повторяется. И это глубокое чувство одиночества, стыда и безнадежности - прямые риски появления суицидальных мыслей. Можно не ходить далеко, чтобы понять и прочувствовать подобное состояние - достаточно вспомнить себя подростком, когда дразнили сверстники.

Не устали читать? Тогда слушайте, дальше, больше еще неприятней.

Замена оффлайн общения виртуальным делает детей социофобами. Тот же самый TikTok, с его быстрым и развлекательным контентом, становится не только источником развлечений, но и фактором, способным замедлить развитие важных когнитивных и социальных навыков у детей. Постоянное потребление коротких и часто поверхностных видео снижает способность к концентрации, критическому мышлению и анализу. Влияние идеализированных образов, которые продвигаются на платформе, вызывает снижение самооценки и формирует ложные стандарты внешности и успеха, что крайне опасно для психического здоровья детей.

И наконец, материалы сексуального характера, изображениями насилия и непристойной лексики, фильтрацию которых практически никак не обеспечивают правила платформ - просто забей в поисковик, и вуаля.

Дети сидят сутками в телефоне, тратя любое свободное время на тот же самый TikTok, например. И желающих среди них заниматься развивающими и образовательными занятиями, такими как чтение, спорт или творчество, все меньше и меньше, все заменили соцсети и игры. Дети сидят в гаджетах и ночью, нарушая сон и общаясь непонятно с кем, что еще опасней для психики и губительней для здоровья.

Большой вопрос у меня лично вызывает и популяризация специфичного контента в соцсетях. Вы видели сотни роликов, где романтизируется причинение себе и окружающим боли, романтизируются самоубийства, иногда даже совместные! Все это так или иначе откладывается в неокрепшем сознании молодого человека и ничего хорошего от такого влияния ни подросток, ни его родители, ни общество не получают. А к большому сожалению, все, что мы получаем на сегодня – это лидирующие позиции Казахстана по суицидам.

И мне кажется, господа взрослые, пора уже бить в колокола! Мы обязаны принять меры для защиты детей от чрезмерного воздействия соцсетей, обеспечить доступ к развивающему и образовательному контенту, а также поддержать родителей в регулировании цифрового времени!

Мы с коллегами приняли решение активно работать над тем, чтобы в законодательной повестке были предусмотрены механизмы регулирования и ограничения использования подобных платформ, в том числе ТикТока, среди несовершеннолетних и усиления информационной безопасности наших детей.

Согласитесь, что мы все, как общество, несем ответственность за будущее! И я призываю каждого из вас, друзья мои, задуматься об этом. Сама я к критике готова, к хейту тоже, вообще не боюсь, и белого пальто у меня нет, но больше сидеть и молчать нельзя.