В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область депутат Сената Сергей Ершов посетил ряд социально значимых объектов Осакаровского района, в том числе Детско-юношеский центр «Жастар» и районную больницу, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

В Центре «Жастар» сенатор ознакомился с деятельностью учреждения, пообщался с педагогическим коллективом и воспитанниками. Центр реализует разнообразные кружки и секции, способствующие всестороннему развитию детей и подростков. Особое внимание в ходе визита было уделено вопросам поддержки дополнительного образования в сельских районах.

«Такие учреждения, как «Жастар», формируют у молодого поколения правильные ориентиры. Здесь рождаются таланты, воспитываются будущие лидеры. Государство должно уделять особое внимание поддержке дополнительного образования, особенно в сельских районах, где именно такие центры становятся центрами притяжения и развития для детей и подростков», — отметил Сергей Ершов, подчеркнув значимость развития инфраструктуры и профилактических программ для детей.

Продолжая поездку, депутат посетил районную больницу, где обсудил с медицинским персоналом актуальные вопросы сельской медицины – от нехватки транспорта до проблем с интернетом. Особый интерес вызвало новое оборудование, установленное в больнице, включая УЗИ-аппараты, анализаторы и КТ-инжекторы.

По словам депутата, развитие первичной медико-санитарной помощи и цифровизация здравоохранения остаются приоритетами государственной политики: «Мы обязаны обеспечивать равный доступ к качественной медицине и в городе, и на селе».

В завершение визита Сергей Ершов выразил благодарность специалистам обеих сфер за профессионализм и преданность делу, отметив важность системного подхода к решению региональных проблем.