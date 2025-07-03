Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с депутатами маслихатов и общественностью Жамбылской области. Повестка дня охватывала вопросы реализации поручений Главы государства и новые направления совместной работы Сената с маслихатами по содействию развитию потенциала регионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В ходе встречи с депутатами маслихатов области Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на важности укрепления взаимодействия Палаты и местных представительных органов для качественного законодательного обеспечения реализации реформ, инициированных Президентом страны. В своём Послании и на Втором республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней особое внимание Глава государства уделил созданию условий для развития областей, диверсификации экономики, развитию обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Жамбылская область, как отметил спикер Палаты, на сегодня – один из регионов со стабильно растущей экономикой, потенциал которого важно активно реализовывать общими усилиями депутатов и общественности. В частности, речь шла о механизмах и проектах, нацеленных на наращивание промышленного производства, развитие малого и среднего бизнеса.

«Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым поставлены конкретные задачи по привлечению инвестиций и внедрению современных технологий. В рамках реализации данных инициатив в регионах запущены новые предприятия, создаются рабочие места. В Жамбылской области сегодня динамично развиваются обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, малый и средний бизнес, социальная инфраструктура. Строятся объекты здравоохранения и образования, проводится планомерная работа и в других отраслях. Вместе с депутатами, избранными из Жамбылской области, Сенат продолжит оказывать поддержку всестороннему развитию региона», – отметил председатель палаты в своем выступлении.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Сенат тесно сотрудничает с маслихатами по нескольким направлениям, уделяя приоритетное внимание активному вовлечению депутатов маслихатов в законотворческую деятельность и содействию решению актуальных проблем в регионах. Для дальнейшего укрепления этого взаимодействия он обозначил основные задачи на предстоящий период, требующие консолидации общих усилий и комплексного подхода.

«На расширенном заседании Совета Сената по взаимодействию с маслихатами были обсуждены задачи, поставленные Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления маслихатов. Местные представительные органы должны стать одним из важнейших институтов развития регионов и реализации реформ Главы государства. Наша общая цель – создание условий для повышения качества жизни наших граждан и процветания страны. Уверен, ваши идеи и рекомендации внесут значительный вклад в совершенствование законотворческого процесса и помогут эффективно решать вопросы, которые напрямую касаются развития регионов», – сказал председатель палаты, обращаясь к коллегам.

О национальных программах и законодательных мерах поддержки молодежи, реализуемых по инициативе Главы государства в стране, шла речь на встрече сенаторов с талантливыми и активными молодыми людьми Жамбылской области. Подчеркивая их роль в процессе модернизации страны, Маулен Ашимбаев высказался о важности как новых взглядов, научных изысканий и изучении языков, современных цифровых технологий, но в тоже время и привития созидательных ценностей и прогрессивных идей.

«Мы с вами живем в эпоху образования и науки, в век инновационных технологий и прорывных открытий. В нашей стране созданы все условия для тех, кто стремится к саморазвитию, совершенствованию навыков, расширению горизонтов знаний, в том числе с использованием онлайн-обучения. Такие возможности нельзя упускать. Вместе с тем, сила личности заключается в культивировании правильных ценностей и следовании концепции «Адал азамат», предложенной Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Поэтому важно прилагать все усилия для накопления, прежде всего, нематериального, интеллектуального капитала», – отметил спикер Сената и ознакомил участников встречи с работой, проводимой Палатой по поддержке молодежи, акцентировав внимание на важности вовлечения молодых казахстанцев в сферу госуправления, активизации их гражданского потенциала через инициирование соответствующих проектов и изменений законодательства. В частности, он рассказал про такие общественные проекты Сената, как Клуб экспертов и Школа аналитики.

В этот же день председатель Сената ознакомился с деятельностью областного центра социальной реабилитации. Здесь оказываются услуги для людей с инвалидностью первой и второй групп старше 18 лет и тем, кто в силу преклонного возраста не в состоянии к самостоятельному обслуживанию.

В Байзакском районе Жамбылской области парламентарии также посетили детский сад «Мейірім». Оснащенный в рамках реализации программы «Ауыл аманаты», направленной на повышение уровня благосостояния сельчан, он помог трудоустроить 25 человек, а посещать его могут до 125 детей села.

Кроме того, сенаторы встретились с коллективами стекольного завода «JS GLASS» и предприятия «Минеральные удобрения», который специализируется на производстве кормовых обесфторенных фосфатов для сельского хозяйства.