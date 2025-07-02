Фото: пресс-служба Сената

Презентация сборника аналитических статей по вопросам социально-экономического развития страны прошла сегодня в столице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Приветствуя участников презентации, Маулен Ашимбаев отметил, что Сенат придаёт особое значение работе с экспертным сообществом. На протяжении пяти лет последовательно ведется системная работа в этом направлении совместно с заинтересованными сторонами. Презентация сборника, как подчеркнул спикер палаты, является продолжением проделанной командной работы в рамках Школы аналитики.

«Сегодня участники четвёртого потока Школы аналитики могут по праву называть себя не только выпускниками, но и авторами полноценного аналитического издания – доступного как для лиц, принимающих решения, так и для широкой аудитории, интересующейся актуальными вопросами развития страны. Мы рассматриваем Клуб экспертов при Сенате и Школу аналитики как наш вклад в формирование интеллектуального потенциала страны. Через подобные инициативы мы транслируем ценности, лежащие в основе концепции «Адал Азамат», которую предложил Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Это – образованность, гражданская зрелость, патриотизм и готовность служить интересам общества», – сказал председатель палаты в своем выступлении.

В ходе презентации сборника аналитических материалов было также отмечено, что Школа аналитики при Сенате – это платформа открытых знаний, доступная каждому. Поэтому каждый желающий может ознакомиться с лекциями всех потоков, которые размещены на YouTube-канале проекта.

«Все сборники материалов мы направляем депутатам Парламента, в профильные государственные органы, аналитические центры, университеты и публикуем в открытом доступе. Стоит отметить, что это уже третье коллективное аналитическое исследование, подготовленное в рамках проекта. Участники Школы вовлечены в реальную публичную аналитику, ориентированную на практическое применение. Уверен, что представленное сегодня исследование будет полезным в работе государственных институтов, законодательной деятельности и повестке экспертного сообщества», – резюмировал Маулен Ашимбаев и поблагодарил участников встречи за поддержку идей проекта.

В рамках четвертого потока Школы аналитики было сформировано 14 команд, которые работали по 7 ключевым направлениям: инклюзия в образовании, гендерный баланс, развитие зеленой энергетики, вопросы трудовой миграции, развитие обрабатывающей промышленности, AI в законотворчестве и устойчивое развитие в Центральной Азии.

В рамках обсуждения вопросов устойчивого развития страны экспертами были озвучены инициативы по разработке совместных проектов, которые предлагают цифровые решения в инклюзивном образовании, различные пути и форматы реализации потенциала женщин как фактора экономического роста Казахстана. Кроме того, были представлены прогнозы по развитию ключевых отраслей, включая энергетику, обрабатывающую промышленность, медицину, цифровизацию, а также климатическую повестку.

В ходе презентации с предложениями выступили управляющий Международным финансовым центром «Астана» Ренат Бектуров, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев, экономист, руководитель аналитического центра DESHT Куаныш Жаиков и другие.