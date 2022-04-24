Аэропорт Актобе перенесут на другое место

Международный аэропорт Актобе планируют перенести за пределы города, так как из-за активной застройки он практически находится уже в черте города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Аэропорт будет переноситься. Конечно, этот процесс решится не сегодня и не завтра. На сегодня мы решаем вопрос финансирования, будем приглашать инвестора. По всем СНИПам нынешний аэропорт не соответствует требованиям. Планируется его перенос в сторону поселка Маржанбулак», - сказал аким города Асхат Шахаров на встрече по вопросам изменений в генплане города, прошедшей в областном историко-краеведческом музее.

Как отметил руководитель отдела архитектуры и градостроительства Актобе Султан Аманчин, генплан города был утвержден правительством в 2016 году, однако сейчас необходима его корректировка.

«Генплан был утвержден в 2016 году правительством, но сегодня в него вносятся корректировки. Дело в том, что на момент утверждения территория города составляла 29 тыс. га, а сегодня границы города выросли, и есть проблемные участки. Одна из проблем - это аэропорт», - сказал он.

Напомним, 15 апреля Авиационная администрация Казахстана объявила об открытии аэропорта Актобе.

"Решением Авиационной администрации Казахстана с 15 апреля снимаются все ограничения в Международном аэропорту города Актобе, установленные в период осуществления ремонтных работ на искусственной взлетно-посадочной полосе. В связи с этим, аэропорт переходит на круглосуточный режим работы без ограничений. В ближайшее время все ранее выполняемые внутренние и международные рейсы будут восстановлены", - проинформировали в пресс-службе.