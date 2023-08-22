Аэропорт назовут в честь королевы Елизаветы II во Франции

В Па-де-Кале на севере Франции аэропорт назовут в честь королевы Елизаветы II, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Аэропорт в департаменте Па-де-Кале около Ла-Манша будет носить имя британской королевы Елизаветы II, сообщил мэр приморской коммуны Ле-Туке-Пари-Плаж Даниэль Факель.

"Мы получили официальное согласие короля Карла III на то, чтобы присвоить международному аэропорту Туке-Пари-Плаж имя королевы Елизаветы II. Остается выбрать дату для официальной церемонии", - написал мэр в соцсети X (бывшая Twitter).

По его словам, переименование аэропорта отдает честь королеве и ее дяде королю Эдуарду VIII, "влюбленному во Францию". "Он любил прилетать сюда на самолете, чтобы позаниматься верховой ездой или сухопутным яхтингом – зачастую в сопровождении своей юной племянницы", - отметил мэр.

Название аэропорта именем королевы, по его словам, закрепит за ним статус "самого британского места" во Франции.

Аэропорт в Ле-Туке, который является одним из самых фешенебельных курортов на севере Франции, был построен в 1930-е годы, чтобы принимать британских гостей. В 1950-е годы он занимал третье место по пассажиропотоку после парижского аэропорта Орли и аэропорта Ниццы.

"В будущие годы международный аэропорт Елизаветы II еще более укрепит связи между Великобританией и Ле-Туке", - подчеркнул Факель.

Первый государственный визит короля Великобритании Карла III во Францию должен состояться в сентябре. Изначально запланированный на март, он был перенесен из-за протестов против пенсионной реформы и опасений о безопасности британского монарха.