Фото: Kazpravda.kz
Общество
Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" ответил на претензии антимонопольщиков

Столичный аэропорт прокомментировал заявление Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана по поводу продажи авиатоплива по разным ценам, сообщает Kazpravda.kz.

"АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" оказывает аэродромные и наземные услуги местным и иностранным перевозчикам, в том числе реализовывает авиаГСМ. При этом доля аэропорта в заправках пассажирских рейсов составляет менее 3%. Аэропорт реализовывает авиационный керосин для грузовых рейсов и малочисленных чартеров. Основные авиакомпании заправляют собственный авиакеросин (Air Astana, Scat и др.).

Ценообразование авиабилета не входит в компетенцию аэропорта, данную информацию могут предоставить авиакомпании, которые непосредственно заправляют воздушные судна собственным авиационным керосином. В связи с тем, что аэропорт не продаёт авиационный керосин на пассажирские рейсы, влияние цен на авиационный керосин, который реализовывает аэропорт, на стоимость авиабилетов – отсутствует", - говорится в распространенной информации воздушной гавани.

Напомним, в пятницу 27 августа Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана сообщило о том, что Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев применял разные цены для реализации авиатоплива.

"На основании выявленных признаков нарушения конкурентного законодательства антимонопольный департамент по городу Нур-Султану 16 июня 2022 года вынес уведомление в отношении АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" с требованием прекратить действия по применению разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами рынка при розничной реализации авиатоплива. Аэропорт принял во внимание уведомление и исполнил законные требования департамента", – проинформировали в АЗРК.

 

 

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