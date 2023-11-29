Аферист обещал астанчанину легализовать авто за 1,5 млн тенге

В отдел полиции столичного района Сарыарка обратилось шестеро астанчан, но потерпевших может быть гораздо больше. Об этом сообщили в ДП Астаны, передает Kazpravda.kz

Фото: polisia.kz

33-летний мужчина, ссылаясь на связи, обещал помочь водителям решить проблемы с легализацией иностранных автомобилей. За услугу потерпевшие платили аферисту от 300 тыс. до 1,5 млн тенге.

«В полицию обратился житель города и сообщил, что малознакомый мужчина обещал помочь ему с постановкой на казахстанский учет за 1,5 млн тенге. Причастный к преступлению мужчина дал признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания ДП. В отношении него проводится расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество», — проинформировали в столичном ДП.

Также устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города, добавили в полиции.