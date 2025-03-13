Сенатор призвал срочно реформировать оборонную промышленность Казахстана

Проблемы в сфере оборонно-промышленного комплекса и государственного оборонного заказа поднял в своем депутатском запросе сенатор Геннадий Шиповских, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

По его словам, одной из ключевых проблем остается отсутствие в Казахстане сертификационных центров и испытательных полигонов, которые могли бы подтверждать заявленные характеристики военной техники. В результате производимая бронетехника тестируется в неподходящих условиях, а реальные показатели ее защиты проверяются уже в ходе эксплуатации. Это создает дополнительные риски для военнослужащих, так как техника может не соответствовать необходимым стандартам.

«Организациям оборонно-промышленного комплекса запрещено кредитовать проекты, связанные с производством военной продукции, что делает модернизацию и внедрение передовых технологий практически невозможными. Фонд развития ОПК, созданный в 2023 году для решения этих вопросов, за полтора года так и не показал значимых результатов, а условия финансирования предприятий остаются неизвестными.

Кроме того, сложная система сертификации и административные барьеры мешают развитию новых производств, снижают конкуренцию и ставят отечественные компании в невыгодное положение. Необходимо пересмотреть подходы к сертификации военной техники, реформировать систему финансирования предприятий ОПК и устранить препятствия, ограничивающие рост отечественного производства», — отметил Геннадий Шиповских.