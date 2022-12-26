Аферист обещал трудоустройство, выманивая деньги у жителей Темиртау

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Мужчина под предлогом трудоустройства выманивал солидные суммы денег у жителей Темиртау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Восточный отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области поступило заявление от 51-летней женщины. Оказалось, что заявительница искала место в фирме, где можно было рассчитывать на значительную заработную плату. Она нашла некоего посредника, который уверил, что поможет решить данный вопрос. Мужчина намекнул, что его услуги обойдутся в 1 млн тенге. Потерпевшая, полностью доверившись незнакомцу, оформила кредит на нужную сумму и передала деньги посреднику.

Последний, получив 1 млн тенге, перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 37-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

В ходе досудебного расследования по статье 190 УК РК "Мошенничество" полицейские установили причастность злоумышленника к еще одному аналогичному преступлению. На этот раз он вызвался трудоустроить 29-летнего мужчину, который передал аферисту 1,5 млн тенге.