Аферист обещал трудоустройство, выманивая деньги у жителей Темиртау

Общество
20
Елисеева Екатерина
корреспондент

Получив деньги, он переставал выходить на связь.

Фото: Kazpravda.kz

Мужчина под предлогом трудоустройства выманивал солидные суммы денег у жителей Темиртау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Восточный отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области поступило заявление от 51-летней женщины. Оказалось, что заявительница искала место в фирме, где можно было рассчитывать на значительную заработную плату. Она нашла некоего посредника, который уверил, что поможет решить данный вопрос. Мужчина намекнул, что его услуги обойдутся в 1 млн тенге. Потерпевшая, полностью доверившись незнакомцу, оформила кредит на нужную сумму и передала деньги посреднику.

Последний, получив 1 млн тенге, перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 37-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

В ходе досудебного расследования по статье 190 УК РК "Мошенничество" полицейские установили причастность злоумышленника к еще одному аналогичному преступлению. На этот раз он вызвался трудоустроить 29-летнего мужчину, который передал аферисту 1,5 млн тенге.

 

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 декабря
Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Токаев утвердил поправки в законы по вопросам молодежной политики и соцобеспечения
Дело Нурлана Масимова передали в суд
До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана
Женщине порвало голень на эскалаторе в ТРЦ Уральска
Более 30 человек погибли в результате снежной бури в США
Визиты, переговоры, почти 150 тыс. км на самолёте – итоги деятельности президента за 2022 год
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
О погоде по Казахстану на 27-29 декабря рассказали синоптики
Задержан вор, вскрывавший шкафчики в фитнес клубах Алматы
Разовой акцией легализуют праворульные авто в Казахстане
Введение всеобщей дактилоскопии в Казахстане перенесли на год
75 фактов незаконной продажи пиротехники выявили в Казахстане за сутки
Глава МНЭ рассказал о "продуктовом" бюджете семьи и о желанном подарке на Новый год
Чемпионат мира по рапиду и блицу стартовал в Алматы
Безопасная зона и строгое следование инструкции по применению: как правильно запускать фейерверки
Аферист обещал трудоустройство, выманивая деньги у жителей Темиртау
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
Президент принял нового генсека Организации тюркских государств
Ситуация оказалась хуже – Смаилов о ТЭЦ и теплосетях
Получить лицензии в сфере недропользования станет проще в Казахстане
Когда может возобновиться льготное автокредитование в Казахстане
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау
Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует в Казахстане
Мусин: Ведём переговоры с компанией DiDi по входу на рынок Казахстана
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Депутат Перуашев высказался о задержании журналиста Козачкова
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Ребенку загипсовали руку после удара учителя в детсаду в Астане
Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане
Закон Республики Казахстан
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане

Читайте также

Общество
Безопасная зона и строгое следование инструкции по применен…
Общество
Глава МНЭ рассказал о "продуктовом" бюджете семьи и о желан…
Общество
75 фактов незаконной продажи пиротехники выявили в Казахста…
Общество
Задержан вор, вскрывавший шкафчики в фитнес клубах Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]