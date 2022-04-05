...Ольга просидела в полиции несколько часов, и только после того, как ее супруг приехал к УВД и стал в ультимативной форме требовать принять заявление, служители правопорядка зашевелились. Как человек с повышенной ответственностью перед друзьями, знакомыми да и всем обществом Ольга не могла оставить без участия правоохранительных органов ситуацию, в которой невольно стала частью мошеннического плана по, увы, успешному отъему денег у доверчивых людей...

Недавно наш кругозор расширили преступники, которые стали практиковать очередной вид развода. На этот раз аферисты решили воспользоваться схемой с использованием данных в сети Instagram. Идея незамысловатая, но для потенциальных жертв оказалась вполне правдоподобной. Мошенники находят любой открытый профиль, где есть личные фотографии пользователя, и начинают внимательно изучать его подписки и подписчиков. А также смотреть, кто из общего контингента является лицу ближе остальных: комментарии и взаимные лайки.

Что они ищут? Близких друзей, в чьих открытых аккаунтах размещены телефоны для обратной связи. В большинстве своем их публикуют люди, занимающие­ся бизнесом и использующие площадку в социальной сети для рекламных целей. Это, безусловно, приносит свои плоды, но, как оказалось, ставит под удар их финансовую безопасность.

Взяв фото Ольги и прикрепив его к своему номеру в мессенджере WhatsApp, аферисты создали контакт. На втором этапе стали писать ее знакомым, которые выс­тавили свои данные для потенциальных клиентов. Что писали? Стандартные фразы: «Привет», «Как ты?», «Сможешь выручить до завтра? У меня на карте лимит», «У тебя будет 10 тысяч тенге? Завтра верну. Можешь на баланс телефона их скинуть?»

И дело пошло – преступный план стал приносить быстрые дивиденды. А почему нет? Человек видит фото хорошей знакомой или близкой подруги, ей нужны деньги – не проблема – дам, это ведь свой человек. Почему свой человек пишет с незнакомого номера? Да мало ли почему – по работе, может быть, нужен дополнительный номер.

На уловку попались несколько человек. Среди них косметолог и педагог частного языкового цент­ра – люди, рекламирующие себя в Instagram. Они отправили по 10 000 тенге мошенникам, будучи абсолютно уверенными, что помогли Ольге. Но другая знакомая сразу поняла, что это развод, так как соч­ла, что стиль общения и слог не соответствуют хозяйке фото. Она и позвонила приятельнице, чтобы сообщить: ее доброе имя юзают в недобропорядочных целях.

Все-таки написав заявление на аферистов, Ольга узнала, что она не первая за сутки (!) в череде людей, чье фото приглянулось преступникам. Правда, на следую­щий день женщина получила сообщение о том, что заявление оставлено без рассмотрения. Видимо, потому что ей лично не был причинен материальный ущерб.

Ситуация породила вопросы. Во-первых, и это очень важно: почему в нашей стране не все операторы сотовой связи, продавая номер, оформляют его на конкретного покупателя и для его приобретения не требуется личное присутствие абонента? Ведь при строгом учете легче отследить тех, кто обманывает людей, а потом обналичивает или переводит деньги с этих номеров, разве нет?

После случившегося многие невольно задумаются, стоит ли оставлять открытыми свои профили в социальных сетях? И это решение каждый примет сам. Но два правила нам точно нужно уяснить: быть поаккуратнее с незнакомыми номерами, а в случаях, если стали пострадавшими в подобных аферах, обязательно обращаться в полицию, чей долг служить и защищать, а не игнорировать.