28 июня в Казахстане отмечается День работников средств массовой информации. Думала ли я когда-нибудь, что буду причастна к этому празднику? А вот думала, еще когда и самого праздника не было в календаре! И в первую очередь благодаря маме и бабуле: они всегда покупали газеты, и в четверг или субботу в нашем доме всегда пахло типографской краской...

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Читала взахлеб, больше всего нравились колонки и фельетоны. Особенно понравившиеся фразы выписывала или накрепко запоминала: это ж надо, как красиво⁄умно⁄язвительно написано! В каждом издании были свои любимые журналисты: этот потрясающе пишет в ироничном ключе, а вон тот – дока в исторических очерках.

Но, окончив школу, поступила на факультет… иностранной филологии. У нас в городе не было журфака, а в соседний меня не отпустили. О выборе не жалею: языки я учила с детства, сейчас это здорово помогает в профессии. Но в голове всегда сидело: хочу писать! И в 32 года, отринув преподавательскую деятельность и лавры переводческого дела, заявилась в редакцию областной газеты: «Возьмите меня!» И представляете – взяли! Я так удивилась, что еще пару месяцев всем рассказывала, что в моей жизни произошло чудо.

Навсегда запомнила слова своей тети-журналиста: «Если ты настроена всерьез, то поверь – работа кайфная!» Тетя Ира, привет Вам большой, я знаю, Вы меня читаете, и, наверняка, это у меня от Вас – жажда творить.

Знаете, быть журналистом – это не работа, это образ жизни и мысли. Чуть что – хватаешься за телефон: записать на диктофон, сделать фотогра­фию, добавить в контакты номер потенциального героя будущей публикации. Я не умею просто гулять: как заправский ягдтерьер, постоянно в поиске инфоповодов. Домашние уже привыкли: вот только мать семейства шла ровно по парковой дорожке, секунда – и она уже пытливо рассмат­ривает фонарный столб: хлипковата конструкция, провода торчат. Выходные давно перестали ими быть – это такие же рабочие дни, и все семейные мероприятия «завязаны» по времени на мне. Жалуюсь ли я? Ничуть! Мне, наоборот, становится невыносимо скучно, когда некуда идти и нет в работе интересных тем и материалов.

Одно печалит: зачастую потребительское отношение граждан. Не счесть, сколько раз я вступалась за интересы посторонних людей, и отнюдь не ради написания материала – просто помогала. Ценили ли это люди? Ну, как вам сказать… Иногда спасибо, а иногда еще и с претензиями: да, это надо мне, но вы, как журналист государственного издания, обязаны решить до конца мои проблемы! И если не получалось, то человек просто молча, обиженно пропадал… Господа хорошие, мы, журналисты, совсем не обязаны быть теми руками, которыми загребают жар. Тем более что очень часто «проблемы» обратившихся заключаются исключительно в нежелании приложить собственные усилия или в глубокой убежденности, что им все должны, в обход правил и логики.

Бывают и курьезы. Пришел как-то импозантный дядечка и, элегантно грассируя сонорными, почти час рассказывал о своих перипетиях на границе двух государств. Попытки перебить и понять суть обращения пресекал. В итоге на вопрос: «А от меня-то вы чего хотите?» – мужчина невозмутимо ответил: «Ничего, просто хотел рассказать»…

Все эти моменты и делают нашу профессию удивительно многогранной. «Что день грядущий мне готовит?» – надеюсь, интересное, этим и живем. С праздником, коллеги!