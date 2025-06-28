Газета как традиция

Колонка обозревателя
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Юлия Полонская

По прогнозам экспертов, переход печатных СМИ в «цифру» займет еще около десяти лет. Нет смысла гадать, закончится ли на этом эпоха газетной журналистики или она сможет конкурировать с элект­ронными медиа в ином формате. Эта сфера всегда была отражением потребностей общества, и если читатель потребует молниеносной доставки информации, она подстроится под эти требования.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

The New York Times, например, в последние годы активно увеличивает число подписчиков на свои цифровые версии. При этом газета сообщает о значительном росте доходов, что подтверждает: традиционная печатная журналистика и цифровая модель могут сосуществовать. The Guardian пошла по тому же пути, получая основную часть доходов от электронных подписчиков, но продолжая выпускать бумажную версию.

Многие склоняются к выводу, что причина нежелания отказываться от дорогостоящей типографии заключается в том, что печатная пресса имеет свою неповторимую атмосфе­ру, которую не могут заменить соцсети и новостные ленты. Мол, людям просто нравится держать в руках газету, вдыхать запах свежей типограф­ской краски.

Но я думаю, дело в другом: в традициях, которые есть у печатных изданий и которые еще не создали электронные СМИ. В традициях, носителями которых являются люди, посвятившие этой сфере десятки лет, сделавшие журналистику своей жизнью.

Много раз я обращалась к ChatGPT с просьбой написать газетную колонку, и каждый раз была разочарована результатом. Правильно выстроенный текст, аргументированная позиция, данные, подкрепляющие мнение автора, и выводы, которые нужно донести до читателя. Соглашусь, не так уж и мало, и даже допущу, что этот сгенерированный текст вполне можно опубликовать в Интернете. Но для газеты способностей искусственного интеллекта недостаточно по одной простой причине – у него нет жизненного и эмоционального опыта.

Традиционная журналистика анализирует факты и делает выводы, руководствуясь не только принципами логики и целесообразности, но и основывается на глубокой школе подходов и инструментов, характерных для определенных территорий, менталитетов, социальных групп, исторических событий, свидетелем которых был автор. Поэтому, когда вы читаете газету, вы не просто потребляе­те информацию, вы смот­рите на ситуацию глазами журналиста. А за газетными строками видите человека, интуитивно основываясь на схожем с ним жизненном опыте, и благодаря этому понимая ход его мыслей, разделяя его чувства.

Я пришла в газету больше двадцати лет назад, и за этот, казалось бы, небольшой промежуток прошла с ней периоды технической эволюции и настоящую школу человеческих отношений. Я застала время, когда журналист писал материал от руки и отдавал его в набор, а из командировок отправлял телефонограмму или факсимильный текст. Сегодня редакция печатного издания – высокотехнологичное производство, позволяющее подключиться к каждому этапу этого процесса из любой точки мира. Но требования к качеству контента остаются прежними.

К государственным СМИ зачастую предъявляют претензии, обвиняя в излишнем оптимизме. Но, как показывает опыт, именно государственные медиа с классическим подходом к журналистике имеют ресурс для соблюдения именно тех высоких стандартов объективности и этики, которых требует соответствие эпитету «четвертая власть». Как раз потому, что именно они и стали носителями традиций профессии, когда частные не выдержали рыночной конкуренции.

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#СМИ #газета #масс-медиа #День журналистики

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