Сейчас кажется странным, что никому из родителей не приходило в голову возмутиться, почему ученики восьмых и десятых классов вместо школьных занятий весь май посвящают репетициям парадов. Никто никуда не писал, не жаловался, и все с пониманием переносили семейные планы. Наверное, в то время взрослые были озабочены решением других, более важных проблем, связанных с периодом перехода к рыночной экономике. Нам говорили, что мы – свидетели исторического события, это большая честь – стать частью исторического процесса, появления новой столицы на карте мира.

И эта мысль действительно воодушевляла, ведь вместе с многочасовыми репетициями главного шоу пришли тепло, свет и газ в квартиры, освещение на улицы, в магазинах появились хорошие товары, открывались новые возможности зарабатывать. Одним словом, зарождались и укреплялись надежды на повышение качества жизни после затяжной депрессии.

Уверена, что перенос столицы так или иначе изменил жизнь каждого казахстанца. Отложив планы на поступление в алматинские вузы, мы оставались строить Астану, куда стали постепенно стекаться студенты, молодые кадры и зрелые специалисты, решившие дать будущее своим детям в новой столице. Открывались вузы, предприятия, строились современные жилые комплексы и торговые цент­ры, менялись наши представления о комфортной жизни.

Помню, мы всерьез недоумевали, когда привередливые к сфере услуг алматинцы говорили о столичном лоске и вайбе. Как его создать в еще вчера провинциальной Акмоле, не понимал никто. Но старались: приглашали звезд мирового уровня, крупных инвесторов, проводили международные саммиты и конференции. В 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО получила звание «Город мира», а с 2000 года главный город Казахстана является членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов.

Сейчас территория столицы превышает 722 кв. км, численность ее населения составляет более 1 млн человек. Географически выгодное расположение в центре Евразийского континента сделало Астану экономически успешным транспортным, коммуникационным и логистическим центром, своеобразным транзитным мостом между Европой и Азией.

Здесь проходят съезды лидеров мировых и традиционных религий, придавая символичному званию «Город мира» еще один глубокий смысл. Астана ежегодно проводит международные форумы и многосторонние саммиты на высшем уровне. В начале 2011 года столица Казахстана принимала участников и гостей VII зимних Азиатских игр, в 2017 году – международную выставку EXPO 2017, в 2024-м – V Всемирные игры кочевников.

Словом, мы и не заметили, как однажды проснулись в динамичном и амбициозном мегаполисе, центре политической, экономической и культурной жизни страны, который во всем мире узнают по атмосфере открытости и прогресса. Он стал отражением достижений моего поколения, у представителей которого в эти дни всегда ассоциативно звучат в голове слова песни «Первое утро столицы». И думаю, каждый из нас согласится, что ни в одном городе мира нет такого рассвета, и нет такого неба, как над Астаной.