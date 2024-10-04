Аферы с квартирами провернул житель Талдыкоргана в Астане

Оперативники задержали серийных аферистов, промышлявших на рынке жилья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одним из популярных видов мошенничества стало сдача несуществующих квартир. В данной схеме оказался замешан 20-летний житель города Талдыкорган, который размещал фейковые объявления о сдаче недвижимости в аренду на сайте Крыша.kz. Заниженные цены и привлекательные фотографии служили приманкой для потенциальных арендаторов.

В результате, в полицию обратился потерпевший, который перевел 70 тысяч тенге за аренду несуществующей квартиры. На данный момент в полиции зарегистрировано 14 подобных эпизодов. Другим распространенным способом мошенничества является предложение помощи в получении жилья, в том числе якобы через госпрограмму.

Мошенники, выдавая себя за работников государственных органов или ссылаясь на связи, обещают за вознаграждение помочь в ускорении процесса получения жилья. В результате проведенных мероприятий полиции удалось задержать группу аферистов, замешанных в подобных схемах.

Полиция продолжает расследование и настоятельно рекомендует потенциальным арендаторам обращаться в правоохранительные органы в случае подозрительных предложений.



