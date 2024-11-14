Люксовые авто, элитная недвижимость – главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге

АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

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Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. По данным АФМ, основная часть пожертвований использована Перизат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Так, весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450 за 88 млн тенге, Lexus LX-600 за 80 млн и Haval за 39 млн тенге.

В этот же период она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, «Көк Жайлау» (включая парковочные места), а также в коттеджном городке «Vela Village» на 600 млн тенге.

«Кроме того, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана Перизат неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как St. Regis, Shangri-La, Palazzo Versace и Kempinski. В этих странах она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте. Для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% обналичивали деньги фонда», – говорится в сообщении.

Таким образом, резюмировали в АФМ, своими противоправными действиями Перизат нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности.

Подозреваемая задержана. Если Вы стали жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат, в АФМ просят обратиться к ним по номеру телефона +7 (7172) 70-33-89 (добавочный ном.: 21384).