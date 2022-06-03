Общество
Агитация проходила без массовых многотысячных "ура-форумов" – Ерлан Карин

Государственный секретарь РК Ерлан Карин опубликовал пост на своем Telegram-канале о прошедшей агитационной кампании и о предстоящем референдуме по поправкам в Конституцию, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня – последний день агитационной кампании Референдума - 2022. Завтра – «день тишины», послезавтра – голосование по конституционной реформе. Хочется отметить, что агитационная кампания прошла очень активно, динамично. В обществе наблюдается довольно высокий интерес к теме конституционных изменений и политических реформ в целом.

Вместе с моими коллегами из Нацсовета участвовали в разъяснении конституционной реформы. В частности, посетили такие регионы, как: Кызылординская область, Алматы, Северо-Казахстанская область. Там провели разноформатные встречи с представителями региональных общественных советов, творческой и научной интеллигенции, молодежью. Стоит отметить, что вне зависимости от возраста, рода занятий и места проживания, казахстанцы с большим вниманием относятся к происходящим в стране преобразованиям. И большинство граждан поддерживает как президентскую программу политической модернизации в целом, так и изменения в Конституцию в частности.

Также вместе с членами НСОД обсуждали основные положения конституционной реформы на различных экспертных площадках и в СМИ. Причем не только в традиционных СМИ, но и в соцсетях. Например на YouTube-каналах А.Байтасова и М.Абенова. Для методологической помощи в соцсетях были опубликованы два ролика по разъяснению основных направлений поправок в Конституцию.

Как отмечают многие, агитация проходила без массовых многотысячных "ура-форумов". Вся кампания прошла в формате общественного диалога, бесед и обсуждений. Это первые шаги к формированию новой политической культуры Нового Казахстана", - написал Карин.

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