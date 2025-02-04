Аграрии Татарстана посетили Астану

Казахстан и Республика Татарстан будут наращивать взаимный товарооборот сельхозпродукции и обмениваться передовым опытом.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы Минсельхоза РК, эти стратегичес­кие цели были подтверждены в ходе визита в Астану делегации из Казани под руководством заместителя Премьер-министра – министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марата Зяббарова.

В составе делегации – представители главного управления ветеринарии Кабмина РТ, компаний «ГК «Красный Восток», «Эдельвейс Групп», «Казанские деликатесы» и фермерских хозяйств Татарстана. Кроме вышеназванных целей, аграриев Татарстана интересовал опыт казахстанских коллег в мяс­ном животноводстве и аграрном страховании.

В ходе переговоров сторон вице-министр сельского хозяйства РК Амангалий Бердалин отметил, что взаимодействие в аграрном секторе является одним из приоритетных направлений сотрудничества между Казахстаном и Республикой Татарстан. По итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот продукции АПК между Астаной и Казанью составил 61,1 млн долларов, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Вместе с тем есть потенциал и заинтересованность в дальнейшем наращивании торговли сельскохозяйственной продукцией.

В Казахстане осуществляются меры господдержки мясного скотоводства, коневодства и аграрного страхования. Создаются мясные кластеры, включающие полный цикл: от заготовки кормов до реализации готовой мяс­ной продукции. В ближайшие два года планируется построить по австралийскому опыту шесть откормочных площадок на 98 тыс. голов КРС. Еще один аналогичный объект на 50 тыс. голов МРС также входит в двухлетний план развития мясного животноводства. Кроме этого, в Казахстане есть планы открыть первую специализированную биржу скота.

Приоритетным направлением для АПК страны является глубокая переработка сельхозпродукции. Казахстан заинтересован в создании совместных производств на своей территории, отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

В свою очередь руководитель делегации из Татарстана Марат Зяббаров подчеркнул готовность татарских аграриев расширять деловое взаимодействие с казах­станскими коллегами по всем нап­равлениям.

В рамках рабочей программы гости познакомились с деятельностью Мясного союза Казахстана, посетили объекты животноводства в областях Абай и Акмолинской.