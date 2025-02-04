Аграрии Татарстана посетили Астану

Казахстан и Республика Татарстан будут наращивать взаимный товарооборот сельхозпродукции и обмениваться передовым опытом.
По информации пресс-службы Минсельхоза РК, эти стратегические цели были подтверждены в ходе визита в Астану делегации из Казани под руководством заместителя Премьер-министра – министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марата Зяббарова.
В составе делегации – представители главного управления ветеринарии Кабмина РТ, компаний «ГК «Красный Восток», «Эдельвейс Групп», «Казанские деликатесы» и фермерских хозяйств Татарстана. Кроме вышеназванных целей, аграриев Татарстана интересовал опыт казахстанских коллег в мясном животноводстве и аграрном страховании.
В ходе переговоров сторон вице-министр сельского хозяйства РК Амангалий Бердалин отметил, что взаимодействие в аграрном секторе является одним из приоритетных направлений сотрудничества между Казахстаном и Республикой Татарстан. По итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот продукции АПК между Астаной и Казанью составил 61,1 млн долларов, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Вместе с тем есть потенциал и заинтересованность в дальнейшем наращивании торговли сельскохозяйственной продукцией.
В Казахстане осуществляются меры господдержки мясного скотоводства, коневодства и аграрного страхования. Создаются мясные кластеры, включающие полный цикл: от заготовки кормов до реализации готовой мясной продукции. В ближайшие два года планируется построить по австралийскому опыту шесть откормочных площадок на 98 тыс. голов КРС. Еще один аналогичный объект на 50 тыс. голов МРС также входит в двухлетний план развития мясного животноводства. Кроме этого, в Казахстане есть планы открыть первую специализированную биржу скота.
Приоритетным направлением для АПК страны является глубокая переработка сельхозпродукции. Казахстан заинтересован в создании совместных производств на своей территории, отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.
В свою очередь руководитель делегации из Татарстана Марат Зяббаров подчеркнул готовность татарских аграриев расширять деловое взаимодействие с казахстанскими коллегами по всем направлениям.
В рамках рабочей программы гости познакомились с деятельностью Мясного союза Казахстана, посетили объекты животноводства в областях Абай и Акмолинской.