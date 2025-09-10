Аграриям нужна цифровизация
Светлана Орехова, главный агроном ТОО «Жер-1», Акмолинская область
В своем Послании народу Президент очень четко расставил акценты, в числе которых – продовольственная безопасность, поддержка сельхозпроизводителей, развитие сельских территорий. Это то, чем мы живем каждый день. Для нас обеспечение страны продуктами питания – это не просто вопрос экономики, это вопрос национальной устойчивости и суверенитета. Если нет собственного хлеба, молока, мяса, овощей, нет и уверенности в завтрашнем дне. И важно, что государство это понимает и намерено усиливать поддержку сельхозпроизводителей, особенно в условиях глобальных вызовов и нестабильности.