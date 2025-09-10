Аграриям нужна цифровизация

За строкой Послания
4
Светлана Орехова, главный агроном ТОО «Жер-1», Акмолинская область

В своем Послании народу Президент очень четко расставил акценты, в числе которых – продовольственная безопасность, поддержка сельхозпроизводителей, развитие сельских территорий. Это то, чем мы живем каждый день. Для нас обеспечение страны продуктами питания – это не просто вопрос экономики, это воп­рос национальной устойчивости и суверенитета. Если нет собственного хлеба, молока, мяса, овощей, нет и уверенности в завтрашнем дне. И важно, что государство это понимает и намерено усиливать поддержку сельхозпроизводителей, особенно в условиях глобальных вызовов и нестабильности.

В первую очередь речь идет о цифровизации. Это не модная тенденция, а насущная необходимость, особенно для аграрной сферы, где точность и своевременность решений напрямую влияют на урожай и доход. Сегодня без совре­менных технологий мы далеко не уйдем. Я каждый день сталкиваюсь с тем, как точные метеоданные помогают грамотно планировать посевную и уборочную кампании. Автоматизация полевых работ, использование дронов, систем мониторинга урожайности – это уже не будущее, это настоящее.

Но чтобы внедрять эти технологии, нужны не только инвестиции, но и кадры. Молодые специалисты, которые не боятся земли, техники, ответственности. Нам нужны агрономы, ветеринары, механизаторы, зоотехники – те, кто готов работать в полях, теплицах, на фермах. И в этом смысле решение объявить 2025-й Годом рабочих профессий – свое­временное и абсолютно верное.

К сожалению, сегодня между научными разработками и реальным производством существует ощутимый разрыв. Мы на местах не получаем технологий, которые разрабатываются в институтах. Отсутствует система доведения этих разработок до конкретного хозяйства. Поэтому инициатива по преобразованию Национального аграрного научно-образовательного центра в агротехнологический хаб – это важный шаг. Мы ожидаем, что он станет мостом между наукой и производством.

Если мы получим реальные цифровые инструменты и прикладные решения, которые можно применять прямо в поле, это будет большой шаг вперед. У нас, в Жаркаинском районе, земля щед­рая, но она тоже требует бережного отношения и новых знаний. Мы готовы делиться данными, участвовать в пилотных проектах, тестировать новые решения, если это действительно помогает работать эффективнее.

Живя и работая в глубинке, мы видим, как меняется страна. Но при этом нам очень важно, чтобы не забывали о тех, кто ее кормит. Сельское хозяйство должно оставаться одним из главных приоритетов государственной политики.

#послание #Послание Президента

Популярное

Все
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Политические реформы и цифровой суверенитет
Контуры будущего определены
А лаборатория-то зеленая!
Там, где готовят востребованных специалистов
Реабилитационный центр открылся в Сауране
Ждут сельчане новоселья
Чтобы не попасться «черным финансистам»
Запущено производство автоаксессуаров
Это где-то рядом с юртой: мед, кумыс, перепела
Прочти 15 книг – получи миллион
На крыльях духа
Обнять родителей спустя четверть века
Указ Президента Республики Казахстан О Желдибае Р. С.
Фальшивый конструктор
Приглядывают за временем
Признание в любви
Распоряжение Главы государства о назначении
Карта казахской силы
Здоровье становится приоритетом
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Учение с увлечением
Мост обрушился после ремонта
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
По лучшим мировым стандартам
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
В Кызылординской области началась уборка риса
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
На пути к е-экономике будущего
Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Пекине
В Аккайын пришел природный газ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Партия зелёных BAYTAQ провела пресс-конференцию по Посланию…
Шанс построить новый мир
Поэтапная и всесторонняя модернизация
Энергетический переход – не самоцель, а инструмент

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]