В первую очередь речь идет о цифровизации. Это не модная тенденция, а насущная необходимость, особенно для аграрной сферы, где точность и своевременность решений напрямую влияют на урожай и доход. Сегодня без совре­менных технологий мы далеко не уйдем. Я каждый день сталкиваюсь с тем, как точные метеоданные помогают грамотно планировать посевную и уборочную кампании. Автоматизация полевых работ, использование дронов, систем мониторинга урожайности – это уже не будущее, это настоящее.

Но чтобы внедрять эти технологии, нужны не только инвестиции, но и кадры. Молодые специалисты, которые не боятся земли, техники, ответственности. Нам нужны агрономы, ветеринары, механизаторы, зоотехники – те, кто готов работать в полях, теплицах, на фермах. И в этом смысле решение объявить 2025-й Годом рабочих профессий – свое­временное и абсолютно верное.

К сожалению, сегодня между научными разработками и реальным производством существует ощутимый разрыв. Мы на местах не получаем технологий, которые разрабатываются в институтах. Отсутствует система доведения этих разработок до конкретного хозяйства. Поэтому инициатива по преобразованию Национального аграрного научно-образовательного центра в агротехнологический хаб – это важный шаг. Мы ожидаем, что он станет мостом между наукой и производством.

Если мы получим реальные цифровые инструменты и прикладные решения, которые можно применять прямо в поле, это будет большой шаг вперед. У нас, в Жаркаинском районе, земля щед­рая, но она тоже требует бережного отношения и новых знаний. Мы готовы делиться данными, участвовать в пилотных проектах, тестировать новые решения, если это действительно помогает работать эффективнее.

Живя и работая в глубинке, мы видим, как меняется страна. Но при этом нам очень важно, чтобы не забывали о тех, кто ее кормит. Сельское хозяйство должно оставаться одним из главных приоритетов государственной политики.