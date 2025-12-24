Курс – на безопасность и культуру вождения

Статьи,За строкой Послания
Категория логотип
335
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Для развития кикшеринга нужна четкая регуляторная база

коллаж Павла Цедилина

Хотим мы того или нет, но электросамокаты и другие средства микромобильности уже стали неотъемлемой частью транспортной системы крупных городов Казахстана. Эта тема обсуждается всеми давно и весьма активно, а вопросы безо­пасности пешеходов и пользователей остаются в фокусе внимания государственных органов.

В Послании народу Казахстана Глава государства выступил с критикой в отношении кикшеринговых компаний. «Следует обратить внимание и на электросамокаты, эта тема оживленно обсуждается в обществе. Два года назад были внесены законодательные изменения, которые предусматривают ограничения при движении по пешеходным дорожкам. Но ситуация в общественных местах сильно не изменилась, граждане все еще подвергаются опаснос­ти», – сказал он. И сообщил, что подготовлены законодательные поправки, регулирующие данную сферу, которые необходимо безотлагательно принять.

Руководитель одной из кикшеринговых компаний Мусалав Алибеков говорит, что отрасль внимательно отнеслась к замечаниям Главы государства и активно работает над безопасностью и улучшением инфраструктуры.

– В словах Касым-Жомарта Токаева мы находим не столько критику, а скорее призыв к улучшениям. Глава государства дал четкий посыл: необходимо всем обществом формировать культуру вождения. Для нас это показатель того, что микромобильность признана важной час­тью транспортной системы в крупных городах страны, – комментирует Мусалав Алибеков.

Компания совместно с другими мобильными сервисами выступила с рядом инициатив по повышению культуры использования самокатов.

– Мы предлагаем создать единую карту безопасных зон вокруг социальных объектов, объек­тов культуры и отдыха, чтобы пользователи и пешеходы могли чувствовать себя безопасно, – добавляет Мусалав Алибеков.

В этом году в кикшеринговой компании разработали специальную стратегию по безопас­ности. Теперь электросамокаты оснащены информационными подвесами, которые оповещают пользователей о Правилах дорожного движения, условиях аренды и штрафах за их нарушение.

В мобильном приложении указаны пешеходные зоны, где ездить запрещено. Например, в Алматы это Арбат, улица Панфилова, парки, набережные городских рек и озера Сайран. При заезде на одну из этих зон электросамокат автоматически начинает снижать скорость до полной остановки.

Пользователей информируют о запрете езды вдвоем через мобильное приложение, официальные страницы в соцсетях, информационные подвесы, а также во время рейдов и в школах безопасного вождения. А еще в начале лета компания стала первым оператором кикшеринга, внедрившим систему штрафов на территории Казахстана, разработанную по принципу кас­кадного увеличения санкций за повторные нарушения.

В рамках стратегии по безопас­ности кикшеринговый сервис проводит кампанию «Паркуйся правильно!». Теперь пользователи постоянно получают уведомления о необходимости соблюдения правил парковки. За три месяца за неправильную парковку было оштрафовано более 4 тыс. человек.

Пользоваться сервисом запрещено несовершеннолетним и лицам с потенциальными психическими проблемами. Это значит, что лица, не достигшие 18 лет, не могут ездить на самокатах независимо от того, что в законе о дорожном движении такого ограничения нет. Однако, по словам Мусалава Алибекова, подростки иногда все же умудряются получить доступ к сервису через родителей или родственников, предоставляю­щих свою банковскую карту или уже имеющийся аккаунт.

– Совместно с другими операторами мы разрабатываем механизм интеграции с информационными системами для верификации возраста на основании ИИН и других цифровых инструментов. Тут важно отметить, что доступ к подобного рода сведениям о гражданах должен быть санкционирован на государственном уровне, – пояснил он.

В случае ДТП, если речь идет о столкновении с автомобилем, пользователь обязан уведомить кикшеринговую компанию и дорожную полицию, а при столк­новении с пешеходами ответственность всегда несет самокатчик. При этом компания предоставляет полиции все имеющиеся данные, и дальнейшее разрешение ситуации осуществляется в админист­ративном порядке.

Страхование пользователей также является частью комплекс­ного подхода к безопасности. Страховка покрывает компенсацию, связанную с причиненным вредом жизни и здоровью пользователя в результате
несчастного случая.

– Мы ведем переговоры со страховыми компаниями о подключении дополнительного сервиса страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, при этом страховая премия включается в стои­мость поездки. Это позволит пострадавшим обращаться напрямую в страховую компанию за возмещением ущерба, избегая длительных претензионных и судебных этапов, – разъяс­нил Мусалав Алибеков.

Важным элементом развития микромобильности является соз­дание инфраструктуры. Совместно с акиматами Астаны и Алматы компания работает над выделением парковочных зон.

К примеру, в столице в районе Нура появилось десять размеченных парковок, благодаря чему пользователи начали реже оставлять самокаты на тротуарах и дорогах. Насчет зон движения в кикшеринговой компании надеются, что протяженность велодорожек будет увеличена. В частности, в Алматы, потому как город особенно нуждается в них и дефицит составляет порядка 40 км.

– Мы предоставили акимату тепловую карту поездок и список самых загруженных улиц, где отсутствуют велодорожки, а также предложения по мес­там их устройства. Таблички и указатели тоже необходимо устанавливать, ведь приоритет в стране уделяется автомобилям, а микромобильный транспорт часто остается без разметки и знаков, что провоцирует ДТП, – говорит руководитель компании.

Что касается возможного ужес­точения регулирования со стороны государства, то Мусалав Алибеков выразил готовность к регистрации и лицензированию операторов.

– Мы понимаем важность соз­дания четкой регуляторной базы для развития кикшеринга в Казахстане. При этом важно, чтобы правила были понятными, справедливыми и едиными для всех участников. Только так можно сформировать культуру безопас­ности и снизить риски. Если Министерство транспорта возьмет на себя координацию развития микромобильности, это позволит интегрировать электросамокаты в жизнь города как часть устойчивой мобильности, а не как проблему для полиции. Опыт других стран показывает, что это работает, – заключил он.

#электросамокаты #кикшеринговые компании #кикшеринг

Популярное

Все
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Открылась аудитория академика
Библиотека завтрашнего дня
Бонусы от УЕФА
Проверки по поводу и без
Активы работают на медицину
Продавать и использовать разрешено!
В условиях водного кризиса
Авиарейды против пожаров
Сказки Великого шелкового пути
Парад Дедов Морозов
Молодежь в единстве и согласии
Первым делом – беспилотники
На благо людей
Приоритетом развития определена переработка
Курс – на безопасность и культуру вождения
Как беспилотники покорили сердце сержанта
Путь мужества и верности присяге
Никого не оставят в беде
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Центр академического превосходства
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Год за решеткой: нетрезвого водителя без прав осудили в Жезказгане
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Итоги года: рост казахстанского агросектора составил 6,1%
Депутат озабочен навязыванием в стране «родоплеменной психологии»
Мажилисмен требует приравнять к госизмене поддержку атаки БПЛА на КТК
Премьер поручил акимам использовать меры для сдерживания цен на продукты
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Аквакультура – это доходы и занятость
Обеспечить оперативный эффект
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Первым делом – беспилотники

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]