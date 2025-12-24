Хотим мы того или нет, но электросамокаты и другие средства микромобильности уже стали неотъемлемой частью транспортной системы крупных городов Казахстана. Эта тема обсуждается всеми давно и весьма активно, а вопросы безо­пасности пешеходов и пользователей остаются в фокусе внимания государственных органов.

В Послании народу Казахстана Глава государства выступил с критикой в отношении кикшеринговых компаний. «Следует обратить внимание и на электросамокаты, эта тема оживленно обсуждается в обществе. Два года назад были внесены законодательные изменения, которые предусматривают ограничения при движении по пешеходным дорожкам. Но ситуация в общественных местах сильно не изменилась, граждане все еще подвергаются опаснос­ти», – сказал он. И сообщил, что подготовлены законодательные поправки, регулирующие данную сферу, которые необходимо безотлагательно принять.

Руководитель одной из кикшеринговых компаний Мусалав Алибеков говорит, что отрасль внимательно отнеслась к замечаниям Главы государства и активно работает над безопасностью и улучшением инфраструктуры.

– В словах Касым-Жомарта Токаева мы находим не столько критику, а скорее призыв к улучшениям. Глава государства дал четкий посыл: необходимо всем обществом формировать культуру вождения. Для нас это показатель того, что микромобильность признана важной час­тью транспортной системы в крупных городах страны, – комментирует Мусалав Алибеков.

Компания совместно с другими мобильными сервисами выступила с рядом инициатив по повышению культуры использования самокатов.

– Мы предлагаем создать единую карту безопасных зон вокруг социальных объектов, объек­тов культуры и отдыха, чтобы пользователи и пешеходы могли чувствовать себя безопасно, – добавляет Мусалав Алибеков.

В этом году в кикшеринговой компании разработали специальную стратегию по безопас­ности. Теперь электросамокаты оснащены информационными подвесами, которые оповещают пользователей о Правилах дорожного движения, условиях аренды и штрафах за их нарушение.

В мобильном приложении указаны пешеходные зоны, где ездить запрещено. Например, в Алматы это Арбат, улица Панфилова, парки, набережные городских рек и озера Сайран. При заезде на одну из этих зон электросамокат автоматически начинает снижать скорость до полной остановки.

Пользователей информируют о запрете езды вдвоем через мобильное приложение, официальные страницы в соцсетях, информационные подвесы, а также во время рейдов и в школах безопасного вождения. А еще в начале лета компания стала первым оператором кикшеринга, внедрившим систему штрафов на территории Казахстана, разработанную по принципу кас­кадного увеличения санкций за повторные нарушения.

В рамках стратегии по безопас­ности кикшеринговый сервис проводит кампанию «Паркуйся правильно!». Теперь пользователи постоянно получают уведомления о необходимости соблюдения правил парковки. За три месяца за неправильную парковку было оштрафовано более 4 тыс. человек.

Пользоваться сервисом запрещено несовершеннолетним и лицам с потенциальными психическими проблемами. Это значит, что лица, не достигшие 18 лет, не могут ездить на самокатах независимо от того, что в законе о дорожном движении такого ограничения нет. Однако, по словам Мусалава Алибекова, подростки иногда все же умудряются получить доступ к сервису через родителей или родственников, предоставляю­щих свою банковскую карту или уже имеющийся аккаунт.

– Совместно с другими операторами мы разрабатываем механизм интеграции с информационными системами для верификации возраста на основании ИИН и других цифровых инструментов. Тут важно отметить, что доступ к подобного рода сведениям о гражданах должен быть санкционирован на государственном уровне, – пояснил он.

В случае ДТП, если речь идет о столкновении с автомобилем, пользователь обязан уведомить кикшеринговую компанию и дорожную полицию, а при столк­новении с пешеходами ответственность всегда несет самокатчик. При этом компания предоставляет полиции все имеющиеся данные, и дальнейшее разрешение ситуации осуществляется в админист­ративном порядке.

Страхование пользователей также является частью комплекс­ного подхода к безопасности. Страховка покрывает компенсацию, связанную с причиненным вредом жизни и здоровью пользователя в результате

несчастного случая.

– Мы ведем переговоры со страховыми компаниями о подключении дополнительного сервиса страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, при этом страховая премия включается в стои­мость поездки. Это позволит пострадавшим обращаться напрямую в страховую компанию за возмещением ущерба, избегая длительных претензионных и судебных этапов, – разъяс­нил Мусалав Алибеков.

Важным элементом развития микромобильности является соз­дание инфраструктуры. Совместно с акиматами Астаны и Алматы компания работает над выделением парковочных зон.

К примеру, в столице в районе Нура появилось десять размеченных парковок, благодаря чему пользователи начали реже оставлять самокаты на тротуарах и дорогах. Насчет зон движения в кикшеринговой компании надеются, что протяженность велодорожек будет увеличена. В частности, в Алматы, потому как город особенно нуждается в них и дефицит составляет порядка 40 км.

– Мы предоставили акимату тепловую карту поездок и список самых загруженных улиц, где отсутствуют велодорожки, а также предложения по мес­там их устройства. Таблички и указатели тоже необходимо устанавливать, ведь приоритет в стране уделяется автомобилям, а микромобильный транспорт часто остается без разметки и знаков, что провоцирует ДТП, – говорит руководитель компании.

Что касается возможного ужес­точения регулирования со стороны государства, то Мусалав Алибеков выразил готовность к регистрации и лицензированию операторов.

– Мы понимаем важность соз­дания четкой регуляторной базы для развития кикшеринга в Казахстане. При этом важно, чтобы правила были понятными, справедливыми и едиными для всех участников. Только так можно сформировать культуру безопас­ности и снизить риски. Если Министерство транспорта возьмет на себя координацию развития микромобильности, это позволит интегрировать электросамокаты в жизнь города как часть устойчивой мобильности, а не как проблему для полиции. Опыт других стран показывает, что это работает, – заключил он.