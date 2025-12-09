«Стратегическим ресурсом, который должен работать на развитие страны и благополучие всех граждан, безусловно, является земля. Земля не должна оставаться без хозяина, землю нужно выдать только тем, кто осознает ее ценность», – говорил Касым-Жомарт Токаев в нынешнем Послании народу, тем самым дав понять, почему в 2022 году им была инициирована масштабная работа по изъятию неиспользуемых и незаконно полученных земель сельхозназначения с их последующим перераспределением. По словам Главы государства, неиспользуемые ранее сельхозземли должны стать центрами производства, инвестиций и занятости.

Выполнение поручения Президента о вовлечении возвращенных и неиспользуемых земель в экономический оборот стало одним из ключевых направлений работы «Компании по управлению возвращенными активами» (КУВА). Сегодня она приносит реальные результаты: земельные ресурсы, которые долгие годы не использовались или находились в частных руках без законных оснований, возвращаются государству и превращаются в драйверы регионального развития.

– По состоянию на 2 декабря 2025 года в государственную собственность передан 31 актив на 27,8 миллиарда тенге. Среди них 24 земельных участка общей площадью более 24 тысяч гектаров в Алматы и Алматинской области. Особое внимание привлекают земли в живописной горной зоне Алматы. Они возвращены в коммунальную собственность города и будут использованы для создания рекреационных зон и возрождения традиционного яблоневодства – символа Алматы и части его культурной идентичности, – рассказал генеральный директор ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» Куанышбек Мукаш.

Переданные земельные участки, по его словам, предназначены для сельскохозяйственных работ, научно-исследовательской и образовательной деятельности, формирования аграрных клас­теров, создания новых производственных площадок. Таким образом, каждый гектар возвратной земли становится ресурсом устойчивого развития: появляются рабочие места, укрепляется продовольственная безопасность, развиваются научные и образовательные центры, формируется новая экологическая культура.

– «Главное – не допустить, чтобы земля снова простаивала и оставалась неосвоенной», – сказал Глава государства, выступая на II Форуме работников сельского хозяйства. И я с ним полнос­тью солидарен, – подчеркивает глава КУВА. – Каждая возвращенная сотка – это не просто территория. Это потенциал для будущего: от экотуризма до новых аграрных проектов, которые улучшают качество жизни людей. Эта работа проводится нами во исполнение поручений Премь­ер-министра и направлена на развитие экологического туризма, возвращение уникального природного наследия и формирование культуры бережного отношения к природе.

К примеру, возвращение земель в предгорьях Алматы позволило запустить программы по восстановлению яблоневых садов. Это не только сельскохозяйственный проект, но и шаг к сохранению национального наследия и идентичности мегаполиса, практический пример того, как возвращенные активы работают на благо общества.

Помимо земель, по состоянию на 2 декабря 2025 года, КУВА передала в госсобственность и другие значимые активы. В числе инфраструктурных объектов – 49% доли в ТОО «Караганды Су», обеспечивающем водоснабжение и водоотведение в Карагандинской области; АЗС и столовая на пункте пропуска «Нұр жолы» МЦПС «Хоргос», важные для развития логистической инфраструктуры. Государству переданы также жилой дом в Астане (район Нура, Караоткель), а также 806 единиц движимого имущества, находившихся там.

Фонд Национального музея РК пополнили представляющее культурную ценность кольцо с арабской вязью, восемь уникальных археологических артефактов и 15 древних монет, общий вес которых превышает 118 граммов. Все эти предметы переданы учреждению культуры безвозмездно. Они стали частью постоянной экспозиции, открытой для граждан, туристов и исследователей.

– «Каждый возвращенный актив должен работать на благо государства», – такую позицию озвучил Президент страны, и деятельность КУВА ярко демонстрирует практическую реализацию этого принципа. Возвращенные активы укрепляют экономику, стимулируют развитие регионов, поддерживают социальные проекты, способствуют развитию науки, образования и культуры и сохраняют национальное наследие, – резюмировал Куанышбек Мукаш.

Передача таких объектов подтверждает, что возвращенные активы приносят пользу не только экономике, но и духовному развитию страны.