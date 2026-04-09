– Бауржан Конирбаевич, фермеры ожидают от ученых конкретных научных рекомендаций. Расскажите, пожалуйста, как дается ход тому или иному научному проекту, каков механизм выявления разработок, необходимых аграриям?

– Начну с того, что НАНОЦ уже не первый год в рамах поручения Президента создает и совершенствует модель вертикально-интегрированного агротехнологического хаба. Эта структура объединяет образование, науку и бизнес, обеспечивая полный цикл: от подготовки кадров и проведения исследований до внедрения технологий и разработок непосредственно в сельхозпроизводство. В наш центр входят 33 дочерние организации – это аграрные вузы, НИИ, сельскохозяйственные опытные станции (СХОС) и опытно-производственные хозяйства (ОПХ).

Основной вектор работ, научно-технические задания и отраслевые прио­ритеты определяются профильным ведомством – Министерством сельского хозяйства. В свою очередь НИИ проводят фундаментальные и прикладные исследования. Их результаты апробируются на базе СХОС и ОПХ, после чего передаются в образовательные и консультационные центры для масштабирования и внедрения в фермерских хозяйствах.

Теперь о том, как определяются научные направления. В соответствии с Законом «О науке и технологической политике» аграрное министерство объявляет конкурс на трехлетнее программно-целевое финансирование научно-технических программ. На первом этапе рабочая группа из ученых – членов Национального научного совета, специалистов научных подразделений госорганов – разрабатывает научно-технические задания. Это ключевой документ, определяющий содержание, объемы и сроки выполнения стратегических исследований, направленных на решение наиболее важных государственных задач.

Согласно регламенту, Минсельхоз за год до старта проектов, если точнее – до 15 января, направляет предложения по финансированию в Миннауки и высшего образования. Далее высшая научно-техническая комиссия при Правительстве утверждает по отраслям приоритетные направления научного развития.

На 2026–2028 годы ими, в частности, стали: интенсивное развитие растение­водства, фитосанитария, развитие животноводства и ветеринария, переработка, безопасность и хранение сельхозпродукции, техническое обеспечение и цифровая трансформация АПК.

Работа над этими приоритетами позволяет не только внедрять инновации в производство, но и формировать научный фундамент для устойчивого развития и цифровизации агропромышленного комплекса республики.

– Каковы практические результаты? Насколько успешны итоги селекционной работы по выведению новых сортов?

– За истекшее десятилетие, с 2015 по 2025 год, учеными НАНОЦ создано 326 сортов. Из них 182 зарегистрировано в Госреестре селекционных достижений, 97 проходят госиспытания, остальные находятся на доработке.

К слову, создание одного сорта занимает 7–12 лет, включая трехлетние государственные испытания и последующее размножение оригинальных семян в течение 5–6 лет. Сегодня обеспеченность аграрного сектора респуб­лики отечественными семенами сос­тавляет 55,6 процента. В соответствии с Концепцией развития АПК страны до 2030 года планируется увеличить этот показатель до 80 процентов при доле элитных семян в 15,5 процента.

Сорта казахстанской селекции широко применяются в производстве. К примеру, в Карагандинской области при выращивании пшеницы используется более 90 процентов отечественных сортов, в Акмолинской – 82 процента. По итогам 2025 года отечественные сорта показали высокую урожайность. К примеру, на семеноводческих участках Научно-производственного центра зернового хозяйства имени Александ­ра Бараева урожайность пшеницы достигла 29,6 центнера с гектара, ячменя – 33,5 центнера при средних по Акмолинской области показателях в 15,9–19,9 цент­нера на круг.

В СХОС в Северо-Казахстанской области сорта пшеницы дали до 47,4 цент­нера при средней в этом регионе урожайности в 22,9 центнера с гектара.

Среди наиболее популярных отечественных сортов пшеницы значатся «таймас», «айна», «семеновна», «великан». При этом под сорт «айна» в стране нынче отведено более 1,15 миллиона гектаров.

Селекцией овощебахчевых культур и картофеля занимаются специалис­ты КазНИИ плодоовощеводства. За последние 30 лет созданы десятки сортов картофеля, а также лука, томатов и огурцов. Допущено к возделыванию 210 сортов, адаптивных к местным условиям, устойчивых к болезням, не содержащих ГМО. Что немаловажно – стоимость таких семян в пять-семь раз дешевле импортных.

– Животноводство также отнесено к приоритетным направлениям. Принят и осуществляется Комплекс­ный план развития отрасли на 2026–2030 годы. Какой вклад вносят профильные научные институты НАНОЦ в улучшение породности скота, повышение его продуктивности?

– Эта отрасль остается одной из наиболее капиталоемких и технологически сложных. Поэтому без системного научного сопровождения повысить ее продуктивность и конкуренто­способность невозможно. На сегодня работаем по принципу полного инновационного цикла – от фундаментальных и прикладных исследований до внедрения разработок в производство и их масштабирования.

Что касается Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы, то для его осуществления дочерние организации НАНОЦ работают с более чем 50 фермерскими хозяйствами во всех регионах Казахстана. В рамках программно-целевого финансирования на 2027–2029 годы определено 18 научно-технических заданий по направлению «Интенсивное развитие животноводства и ветеринарии».

Кроме того, на базе КазНИИ животноводства и кормопроизводства иницииро­вано создание центров: геномных технологий животноводства; хранения и тестирования семян кормовых культур. Таким образом, интеграция отраслевой науки, образования и производства позволяет формировать устойчивую платформу для модернизации животноводства и внедрения инноваций.

– Развитие переработки сельскохозяйственного сырья напрямую влияет на структуру, уровень добавленной стоимости продукции АПК и в целом на экспорт­ный потенциал республики. Какой вклад вносят отрас­левые НИИ в развитие этой важной сферы?

– Научными исследованиями в области переработки и хранения сельскохозяйственного сырья в рамках программно-целевого, грантового финансирования и коммерциализации занимаются в двух казахстанских НИИ – перерабатывающей и пищевой промышленности (КазНИИППП) и Казахском агротехническом исследовательском университете имени Сакена Сейфуллина (КазАТИУ).

С 2021 по 2023 год ими разработано 44 технологии по переработке сельскохозяйственного сырья. В том числе это 30 технологий для животноводства, позволяющих выпускать новые виды мясных полуфабрикатов и консервов из говядины, баранины, козлятины, мяса птицы; молочные и мясные продукты, продукты комбинированные белковые, кисломолочные напитки с медом, биологически активные добавки и мясорас­тительные консервы.

Для растениеводства создано 14 технологий по выпуску концентратов каш, фитонапитков, сублимационно-сушеных ягод, хлебобулочных изделий, зерновых напитков с Омега-3, безглютеновых макарон, пищевых эмульсий из семян сафлора, соков прямого отжима и плодо­овощных пюре.

Среди успешно реализованных проек­тов следует назвать производство полуфабрикатов и цельнозерновых хлебобулочных изделий на ТОО «Хлебо­булочный комбинат «Алматы нан» с использованием специально разработанной закваски; выпуск пяти видов орехово-фруктовых батончиков на ТОО «BIO elite»; производство в Акмолинской области пяти видов гидролизованных растительных напитков на основе пшеницы, овса, ячменя, риса и амаранта.

Мы стремимся использовать разнообраз­ные механизмы коммерциализации, будь то запуск совместного производства через стартапы и парт­нерство с бизнесом или заключение лицензионных соглашений. Свою задачу видим в том, чтобы достижения аграрной науки не оставались в стенах НИИ, а напрямую работали на повышение эффективнос­ти сельского хозяйства, доходов фермеров и устойчивое развитие агропромышленного комплекса.