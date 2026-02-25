В прошлогоднем Послании Президент страны назвал горно-металлургический комплекс опорой индустриального каркаса страны. Как отметил Глава государства, редкоземельные металлы и другие критические материалы приобретают особую значимость. «В этой сфере Казахстан располагает всеми возможностями, чтобы прочно встроиться в мировые производственные и торговые цепочки, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – В ближайшие три года мы обязаны запустить не менее трех предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции указанного профиля».
