Аграрный кризис по-европейски

Кризис в сельскохозяйственной отрасли затронул не только Францию, но и всех ее европейских соседей, сообщает France 2.

В Великобритании фермеры откладывают сезон посадок, чтобы сэкономить на отоплении теплиц зимой. В Германии сельхозпроизводители снижают объемы производства из-за подорожания удобрений. Италия, сумевшая ограничить рост цен на сырье, страдает от засухи.

В Великобритании стоимость электроэнергии за год выросла на 70%, цена газа увеличилась на 130%. Многим хозяйствам становится трудно получать прибыль.

В Германии объемы производства свинины снизились на 10%, и эта отрасль не единственная из тех, кого коснулась проблема.